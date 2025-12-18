"Билайн бизнес" запускает "Колл-центр PRO" в Облачной АТС

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. "Билайн бизнес" усилил Облачную АТС возможностью предиктивного набора "Колл-центр PRO" (колл-центр про для пользователей), сообщает пресс-служба оператора.

Решение избавляет от прослушивания гудков и соединяет операторов только с ответившими абонентами, позволяя бизнесу экономить до 40% рабочего времени сотрудников и значительно увеличивать эффективность коммуникаций на примере уже реализованных кейсов.

Система самостоятельно анализирует работу операторов колл-центра клиента и выстраивает уникальный прогноз на основе полученных данных. Это позволяет:

Отделам продаж: повысить количество успешных контактов, сократив до 70% простоев из-за недозвонов. "Колл-центр PRO" способен обзвонить до 4000 потенциальных клиентов всего за одинчас;

Рекрутерам: быстрее закрывать вакансии, делая больший охват базы кандидатов и общаясь только с теми, кто подтвердил интерес к вакансии.

"Колл-центр PRO" предназначен для всех сфер бизнеса и их направлений деятельности: колл-центрам, HR-отделам (отделам по управлению персоналом) и отделам продаж, которые хотят конвертировать каждый звонок в успешный лид или потенциального сотрудника.

"В современном бизнесе коммуникация с клиентом — ключевой фактор успеха. Невозможно быть первым, если ваши операторы тратят время на прослушивание гудков. Колл-центр PRO — это инструмент, который позволяет нашим клиентам результативно взаимодействовать с клиентами за счет оперативности коммуникаций с ними", – отметил директор департамента корпоративных решений

и сервисов ПАО "Вымпелком" Руслан Ахлебининский, его слова приводит пресс-служба.

Ключевые преимущества "Колл-центра PRO":