Экс-глава Гагаузии призвала Молдавию обеспечивать безопасность дипломатией

Ранее глава минобороны Молдавии Анатолий Носатый сообщил, что власти страны планируют приобрести две системы для обнаружения и уничтожения беспилотников. Власти страны заявляют, что в дополнение к существующему французскому радару им нужны еще пять систем ПВО. В 2025 году минобороны Молдавии получит бюджет в размере почти 2 миллиарда леев (около 108 миллионов долларов), аналогичный бюджету 2024 года.