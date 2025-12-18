Экс-глава Гагаузии призвала Молдавию обеспечивать безопасность дипломатией

КИШИНЕВ, 18 дек - РИА Новости. Безопасность Молдавии должна обеспечиваться дипломатическими методами, а не закупкой вооружений, заявила лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы", экс-глава Гагаузии Ирина Влах.
Ранее депутат парламента от оппозиционной партии коммунистов Константин Старыш заявил, что расходы на оборону в проекте бюджета Молдавии на 2026 год увеличены на 32% при минимальном росте социальных статей.
"Каждый раз, когда поднимается вопрос о вооружении Республики Молдова, сторонники этой идеи утверждают, что это вовсе не подготовка к войне, а инвестиции в обороноспособность. Но это глубоко ошибочный подход, ведь существуют куда более эффективные решения… добиваться безопасности дипломатическим путем", - написала Влах в своем блоге.
По ее словам, Молдавия должна приложить усилия, чтобы войти в региональный пакет безопасности, который будет обсуждаться как обязательное условие прекращения огня на Украине. "Ранее я обратилась с соответствующим обращением к президентам России и США и призвала власти Молдавии поступить так же. Сегодня мы видим новые усилия по поиску решения для прекращения огня в Украине. Да, переговоры сложные, часто заходят в тупик, но перспективы все равно есть. В этих условиях почему бы Республике Молдова не включиться и не инициировать собственные шаги, чтобы стать частью будущего пакета безопасности?", - отметила политик.
Влах также подчеркнула, что Молдавия должна добиваться международного признания своего постоянного нейтралитета. "Идеальным вариантом было бы признание на уровне ООН, тем более что есть как минимум один подобный международный прецедент. Сегодня конституционный принцип нейтралитета в Молдове не работает, потому что он был провозглашен в одностороннем порядке. А в странах, где этот принцип работает, заблаговременно добились его международного признания", - пояснила она.
Ранее глава минобороны Молдавии Анатолий Носатый сообщил, что власти страны планируют приобрести две системы для обнаружения и уничтожения беспилотников. Власти страны заявляют, что в дополнение к существующему французскому радару им нужны еще пять систем ПВО. В 2025 году минобороны Молдавии получит бюджет в размере почти 2 миллиарда леев (около 108 миллионов долларов), аналогичный бюджету 2024 года.
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября, 08:00
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавией Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
В Молдавии рассказали о последствиях вступления страны в ЕС без ПМР
17 декабря, 10:24