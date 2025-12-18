https://ria.ru/20251218/bespilotniki-2062818509.html
ПВО ночью уничтожила 77 украинских беспилотников
ПВО ночью уничтожила 77 украинских беспилотников - РИА Новости, 18.12.2025
ПВО ночью уничтожила 77 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 77 украинских дронов над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T07:25:00+03:00
2025-12-18T07:25:00+03:00
2025-12-18T07:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ростовская область
республика крым
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900121660_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_6ac971df1a892fd1629efadf20e9b9b3.jpg
https://ria.ru/20251218/opasnost-2062817478.html
ростовская область
республика крым
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900121660_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_18369c16d685b11affe1cf19d9f1b985.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ростовская область, республика крым, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростовская область, Республика Крым, Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО ночью уничтожила 77 украинских беспилотников
Силы ПВО ночью уничтожили 77 БПЛА ВСУ над регионами России