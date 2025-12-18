ПВО ночью уничтожила 77 украинских беспилотников

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 77 украинских дронов над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

"Всего в ночное время с 20:00 мск 17.12 до 07:00 мск 18.12 дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении