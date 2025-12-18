Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью уничтожила 77 украинских беспилотников - РИА Новости, 18.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:25 18.12.2025
ПВО ночью уничтожила 77 украинских беспилотников
ПВО ночью уничтожила 77 украинских беспилотников - РИА Новости, 18.12.2025
ПВО ночью уничтожила 77 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 77 украинских дронов над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.12.2025
безопасность, ростовская область, республика крым, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростовская область, Республика Крым, Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО ночью уничтожила 77 украинских беспилотников

Силы ПВО ночью уничтожили 77 БПЛА ВСУ над регионами России

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" . Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 77 украинских дронов над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
"Всего в ночное время с 20:00 мск 17.12 до 07:00 мск 18.12 дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении
Уточняется, что 47 из них были сбиты с 23.00 17 декабря до 07.00 18 декабря над Брянской, Белгородской, Ростовской областями, Крымом и Черным морем.
ЗРК Панцирь - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРостовская областьРеспублика КрымЧерное мореМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
