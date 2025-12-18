Рейтинг@Mail.ru
При ударе дрона по белгородскому Грайворону погиб мирный житель - РИА Новости, 18.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:35 18.12.2025 (обновлено: 18:37 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/bespilotnik-2062997248.html
При ударе дрона по белгородскому Грайворону погиб мирный житель
При ударе дрона по белгородскому Грайворону погиб мирный житель
При ударе дрона по белгородскому Грайворону погиб мирный житель
Дрон ВСУ ударил в движущийся автомобиль в Грайвороне Белгородской области, от полученных ранений мужчина скончался на месте, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T17:35:00+03:00
2025-12-18T18:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
грайворон
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063026467_0:210:1280:930_1920x0_80_0_0_b58ca51ae3dcb055ba204c4d9e7eabdd.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
грайворон
белгородская область
При ударе дрона по белгородскому Грайворону погиб мирный житель

При ударе дрона по автомобилю в белгородском Грайвороне погиб мирный житель

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramДрон ВСУ ударил в движущийся автомобиль в Грайвороне Белгородской области. 18 декабря 2025
Дрон ВСУ ударил в движущийся автомобиль в Грайвороне Белгородской области. 18 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Дрон ВСУ ударил в движущийся автомобиль в Грайвороне Белгородской области. 18 декабря 2025
БЕЛГОРОД, 18 дек - РИА Новости. Дрон ВСУ ударил в движущийся автомобиль в Грайвороне Белгородской области, от полученных ранений мужчина скончался на месте, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Когда разговаривал с жителями возле магазина в Грайвороне, сообщили: ещё один дрон ВСУ ударил в движущийся автомобиль. К большому горю, от полученных ранений мужчина скончался на месте. От себя лично и от имени всех жителей Белгородской области выражаю искренние соболезнования всем родным и близким погибшего", - написал Гладков в Max.
Он добавил, что транспортное средство уничтожено огнём.
В четверг губернатор сообщил об ухудшении оперативной обстановки в Грайворонском округе. Он также стал свидетелем работы бойцов по подавлению украинского беспилотника во время рабочего визита в Грайворон, где в результате удара загорелся автомобиль.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГрайворонБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Заголовок открываемого материала