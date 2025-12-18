https://ria.ru/20251218/bespilotnik-2062997248.html
При ударе дрона по белгородскому Грайворону погиб мирный житель
При ударе дрона по белгородскому Грайворону погиб мирный житель - РИА Новости, 18.12.2025
При ударе дрона по белгородскому Грайворону погиб мирный житель
Дрон ВСУ ударил в движущийся автомобиль в Грайвороне Белгородской области, от полученных ранений мужчина скончался на месте, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T17:35:00+03:00
2025-12-18T17:35:00+03:00
2025-12-18T18:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
грайворон
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063026467_0:210:1280:930_1920x0_80_0_0_b58ca51ae3dcb055ba204c4d9e7eabdd.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
грайворон
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063026467_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2a334d29a785216f2e7e0f54e951ca12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, грайворон, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Грайворон, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При ударе дрона по белгородскому Грайворону погиб мирный житель
При ударе дрона по автомобилю в белгородском Грайвороне погиб мирный житель