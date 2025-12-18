https://ria.ru/20251218/belorussiya-2063048573.html
Минск постарался, чтобы предотвратить вторжение Украины, заявил Лукашенко
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что пришлось пришлось приложить немало усилий, чтобы не допустить того, чтобы Украина напала на Белоруссию. РИА Новости, 18.12.2025
