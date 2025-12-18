Рейтинг@Mail.ru
Минск постарался, чтобы предотвратить вторжение Украины, заявил Лукашенко
20:06 18.12.2025 (обновлено: 20:34 18.12.2025)
Минск постарался, чтобы предотвратить вторжение Украины, заявил Лукашенко
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что пришлось пришлось приложить немало усилий, чтобы не допустить того, чтобы Украина напала на Белоруссию. РИА Новости, 18.12.2025
в мире
украина
минск
белоруссия
мирный план сша по украине
александр лукашенко
в мире, украина, минск, белоруссия, мирный план сша по украине, александр лукашенко
В мире, Украина, Минск, Белоруссия, Мирный план США по Украине, Александр Лукашенко
Минск постарался, чтобы предотвратить вторжение Украины, заявил Лукашенко

Лукашенко: Минск приложил много усилий, чтобы предотвратить вторжение Украины

МИНСК, 18 дек – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что пришлось пришлось приложить немало усилий, чтобы не допустить того, чтобы Украина напала на Белоруссию.
"Украинцы для защиты своих северных рубежей могли в свое время атаковать Беларусь. И мне немало с военными надо было приложить усилий, чтобы этого не произошло", - сказал Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту Белоруссии в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания.
Он отметил, что Киев, опасаясь атаки со стороны Минска, вывел к северным границам 150 тысяч военных. В ответ на это Лукашенко заявил, что усилил пограничников военными, чтобы избежать превентивного удара.
Закрытый погранпереход Видзы на белорусско-литовской границе - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Лукашенко высказался о возможной войне с Литвой
В мире Украина Минск Белоруссия Мирный план США по Украине Александр Лукашенко
 
 
