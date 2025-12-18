Лукашенко считает, что урегулирование надо обсуждать с Трампом

МИНСК, 18 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что всё идет к тому, что ему необходимо будет встретиться с президентом США Дональдом Трампом и договориться.

"С американцами ведем очень трудный диалог... Уже просят (белорусскую сторону - ред.), давайте будем планировать дальнейшие встречи, дальнейшие разговоры. Всё идет, как они сказали, к большой сделке. Всё идет к тому, что мы должны с Трампом встретиться и договориться. С их стороны - они гарантируют снятие всех санкций (в отношении Белоруссии - ред.)", - сказал Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту Белоруссии в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания.