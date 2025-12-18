Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко предположил, чего хочет белорусская оппозиция
16:17 18.12.2025
Лукашенко предположил, чего хочет белорусская оппозиция
Белорусская оппозиция хочет присоединения республики к европейской энергосистеме и широкой приватизации, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 18.12.2025
2025
МИНСК, 18 дек – РИА Новости. Белорусская оппозиция хочет присоединения республики к европейской энергосистеме и широкой приватизации, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Буквально месяц назад (оппозиция – ред.) презентовала очередной громкий план "Возрождение белорусской экономики". Там четыре основных пункта. Первое – подключение к европейской энергетической системе. Придут к власти и подключат (к их – ред.) энергосистеме. Энерготарифы (в Белоруссии – ред.) вырастут как минимум в четыре-пять раз. Второе - широкое приватизация и распродажа государственной собственности. Комментарии излишни. Видимо, для этого их содержат на грантах и ручном управлении западных спецлужб", - сказал Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту Белоруссии в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания.
Лукашенко помиловал 123 человека в рамках договоренностей с США
13 декабря, 16:27
Лукашенко помиловал 123 человека в рамках договоренностей с США
13 декабря, 16:27
 
БелоруссияВ миреМинскАлександр Лукашенко
 
 
