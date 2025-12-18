Рейтинг@Mail.ru
16:10 18.12.2025
Запад не учел, что мир огромен, заявил Лукашенко
Белоруссия торгует со 190 странами несмотря на санкции Запада, который не учел, что мир огромен, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 18.12.2025
Запад не учел, что мир огромен, заявил Лукашенко

Лукашенко заявил, что Минск торгует со 190 странами, вопреки санкциям Запада

© Фото : Пресс-служба президента Республики БеларусьАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото : Пресс-служба президента Республики Беларусь
Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 18 дек – РИА Новости. Белоруссия торгует со 190 странами несмотря на санкции Запада, который не учел, что мир огромен, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Мы поставили планку наращиванию экспорта до 50 миллиардов долларов и в итоге не просто получили эту цифру, но и продолжили вести торговые отношения почти со 190 странами мира. Запад не учел одного: мир огромен. Никто под "колониальную дудку" больше плясать не будет", - сказал Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту Белоруссии в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания.
