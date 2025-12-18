https://ria.ru/20251218/belorussiya-2062959005.html
Запад не учел, что мир огромен, заявил Лукашенко
Запад не учел, что мир огромен, заявил Лукашенко
Запад не учел, что мир огромен, заявил Лукашенко
Белоруссия торгует со 190 странами несмотря на санкции Запада, который не учел, что мир огромен, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 18.12.2025
Запад не учел, что мир огромен, заявил Лукашенко
