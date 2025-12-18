Рейтинг@Mail.ru
"Орешник" заступил на дежурство в Белоруссии, заявил Лукашенко
17:56 18.12.2025 (обновлено: 18:18 18.12.2025)
"Орешник" заступил на дежурство в Белоруссии, заявил Лукашенко
"Орешник" заступил на дежурство в Белоруссии, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с 17 декабря новый ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в республике. РИА Новости, 18.12.2025
белоруссия, александр лукашенко, в мире, безопасность, россия, владимир путин, ракета "орешник"
© РИА Новости / БелТА / Андрей ПокумейкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / БелТА / Андрей Покумейко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 18 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с 17 декабря новый ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в республике.
"Первые позиции оборудованы ракетным комплексом "Орешник", он у нас со вчерашнего дня и заступает на боевое дежурство", — сказал он, обращаясь с посланием к народу и парламенту.
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
"Орешник" никогда не будет находиться в одном месте, сообщил Лукашенко
10 ноября, 14:59
Как подчеркнул Лукашенко, военное сотрудничество с Россией обеспечивает защиту Белоруссии, поэтому Союзное государство реализует комплекс мер стратегического сдерживания.
"Это развертывание на нашей территории российской составляющей региональной группировки войск. В случае обострения конфликта прописано, что вооруженные силы, несколько десятков тысяч человек на западе России, которые немедленно вторым эшелоном включаются в военную борьбу. Первой идет Белоруссия, дальше нас поддерживает Россия", — пояснил белорусский лидер.
По словам Лукашенко, он договорился с Владимиром Путиным помогать друг другу в интересах двух народов.

"Орешник" в Белоруссии

ВС России 21 ноября прошлого года поразили крупный объект украинского ВПК в Днепропетровске, испытав систему средней дальности "Орешник". При групповом применении удар с помощью этого комплекса сопоставим с использованием ядерного оружия.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Белоруссии не нужны "Буревестник" и "Посейдон", заявил Лукашенко
10 ноября, 15:21
В декабре 2024 года Лукашенко попросил разместить новейшее российское вооружение в Белоруссии. В начале августа Путин сообщил, что производство этого комплекса заработало: первый серийный образец прибыл в войска. Вопрос о его поставке в соседнюю республику планировалось решить до конца года.
На третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности президент Белоруссии заявил, что размещение ракетного комплекса не несет никакой агрессивности, можно отойти от планов, если в Европе готовы на аналогичные шаги.
Решение о возможном применении ракетного комплекса Лукашенко будет принимать совместно с Путиным. При этом он посоветовал оппонентам за рубежом "не нарываться", отметив, что именно с этого начался конфликт на Украине.
Новейшая российская ракета Орешник
17 декабря, 14:19
Инфографика
Новейшая российская ракета "Орешник"Посмотреть
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
