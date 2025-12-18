"Орешник" заступил на дежурство в Белоруссии, заявил Лукашенко

МИНСК, 18 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с 17 декабря новый ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в республике.

"Первые позиции оборудованы ракетным комплексом "Орешник", он у нас со вчерашнего дня и заступает на боевое дежурство", — сказал он, обращаясь с посланием к народу и парламенту.

Как подчеркнул Лукашенко , военное сотрудничество с Россией обеспечивает защиту Белоруссии , поэтому Союзное государство реализует комплекс мер стратегического сдерживания.

"Это развертывание на нашей территории российской составляющей региональной группировки войск. В случае обострения конфликта прописано, что вооруженные силы, несколько десятков тысяч человек на западе России, которые немедленно вторым эшелоном включаются в военную борьбу. Первой идет Белоруссия, дальше нас поддерживает Россия", — пояснил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, он договорился с Владимиром Путиным помогать друг другу в интересах двух народов.

"Орешник" в Белоруссии

ВС России 21 ноября прошлого года поразили крупный объект украинского ВПК в Днепропетровске, испытав систему средней дальности "Орешник". При групповом применении удар с помощью этого комплекса сопоставим с использованием ядерного оружия.

В декабре 2024 года Лукашенко попросил разместить новейшее российское вооружение в Белоруссии. В начале августа Путин сообщил, что производство этого комплекса заработало: первый серийный образец прибыл в войска. Вопрос о его поставке в соседнюю республику планировалось решить до конца года.

На третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности президент Белоруссии заявил, что размещение ракетного комплекса не несет никакой агрессивности, можно отойти от планов, если в Европе готовы на аналогичные шаги.