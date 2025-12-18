Рейтинг@Mail.ru
В Бельгии никто не пострадал после захвата заложников в тюрьме, пишет Soir - РИА Новости, 18.12.2025
17:37 18.12.2025 (обновлено: 17:38 18.12.2025)
В Бельгии никто не пострадал после захвата заложников в тюрьме, пишет Soir
В Бельгии никто не пострадал после захвата заложников в тюрьме, пишет Soir - РИА Новости, 18.12.2025
В Бельгии никто не пострадал после захвата заложников в тюрьме, пишет Soir
В результате захвата заложников между заключёнными в бельгийской тюрьме Мерксплас в провинции Антверпен пострадавших нет, сообщает газета Soir со ссылкой на... РИА Новости, 18.12.2025
в мире, антверпен, бельгия
В мире, Антверпен, Бельгия
В Бельгии никто не пострадал после захвата заложников в тюрьме, пишет Soir

Soir: никто не пострадал в результате захвата заложников в тюрьме Мерксплас

© РИА Новости / Табылды КадырбековЗаключенный
Заключенный - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Заключенный. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. В результате захвата заложников между заключёнными в бельгийской тюрьме Мерксплас в провинции Антверпен пострадавших нет, сообщает газета Soir со ссылкой на официального представителя тюремной администрации Валери Каллебо.
"Оружие не применялось, пострадавших нет", - заявила она.
По данным Каллебо, подозреваемый, которому около 40 лет, забаррикадировал дверь своей камеры и взял в заложники двух сокамерников. Она добавила, что мотивы подозреваемого связаны с его просьбой о переводе в другую тюрьму, которая длительное время отклонялась из-за переполненности.
Генеральный директор бельгийской пенитенциарной администрации Матильда Стенберген 16 декабря заявила, что существует риск краха пенитенциарной системы Бельгии из-за переполненности тюрем.
Полиция и солдаты возле тюрьмы в Эквадоре - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Число погибших после бунта в тюрьме Эквадора достигло 31
10 ноября, 07:08
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
