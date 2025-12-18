Рейтинг@Mail.ru
"Прыгать с парашютом вместе". Премьер Бельгии ответил на идею ЕС об активах
11:04 18.12.2025
"Прыгать с парашютом вместе". Премьер Бельгии ответил на идею ЕС об активах
"Прыгать с парашютом вместе". Премьер Бельгии ответил на идею ЕС об активах - РИА Новости, 18.12.2025
"Прыгать с парашютом вместе". Премьер Бельгии ответил на идею ЕС об активах
Премьер Бельгии Барт де Вевер, комментируя идею Еврокомиссии по конфискации активов РФ, заявил, что его страна не будет "прыгать" одна, добавив, что если... РИА Новости, 18.12.2025
в мире
бельгия
россия
еврокомиссия
евросоюз
https://ria.ru/20251218/aktivy-2062851794.html
бельгия
россия
в мире, бельгия, россия, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Бельгия, Россия, Еврокомиссия, Евросоюз
"Прыгать с парашютом вместе". Премьер Бельгии ответил на идею ЕС об активах

де Вевер: Бельгия не будет действовать в одиночку по конфискации активов РФ

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertБарт де Вевер
Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Барт де Вевер. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Премьер Бельгии Барт де Вевер, комментируя идею Еврокомиссии по конфискации активов РФ, заявил, что его страна не будет "прыгать" одна, добавив, что если прыгать с этим парашютом, то всем вместе.
"Нам нужен парашют перед прыжком, но если нас попросят прыгнуть, мы прыгнем все вместе. Если мы доверяем парашюту, то нам не составит труда прыгнуть всем вместе. Если я прыгаю, нужно, чтобы остальные тоже прыгнули", - сказал он, выступая перед депутатами федерального бельгийского парламента.
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Изъятие активов России вызовет эффект снежного кома, заявил премьер Бельгии
10:48
 
В миреБельгияРоссияЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
