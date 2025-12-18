"Прыгать с парашютом вместе". Премьер Бельгии ответил на идею ЕС об активах

БРЮССЕЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Премьер Бельгии Барт де Вевер, комментируя идею Еврокомиссии по конфискации активов РФ, заявил, что его страна не будет "прыгать" одна, добавив, что если прыгать с этим парашютом, то всем вместе.

"Нам нужен парашют перед прыжком, но если нас попросят прыгнуть, мы прыгнем все вместе. Если мы доверяем парашюту, то нам не составит труда прыгнуть всем вместе. Если я прыгаю, нужно, чтобы остальные тоже прыгнули", - сказал он, выступая перед депутатами федерального бельгийского парламента.