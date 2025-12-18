Рейтинг@Mail.ru
10:44 18.12.2025 (обновлено: 11:20 18.12.2025)
Премьер Бельгии предрек крах Euroclear в случае изъятия российских активов
Премьер Бельгии предрек крах Euroclear в случае изъятия российских активов
Конфискация в России активов Euroclear может стать "финансовым кошмаром" и привести к краху этого института, заявил премьер Бельгии Барт де Вевер. РИА Новости, 18.12.2025
Премьер Бельгии предрек крах Euroclear в случае изъятия российских активов

Премьер Бельгии назвал возможные контрмеры РФ против Euroclear кошмаром

© AP Photo / Olivier MatthysФлаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаг ЕС. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Конфискация в России активов Euroclear может стать "финансовым кошмаром" и привести к краху этого института, заявил премьер Бельгии Барт де Вевер.
"Риски действительно значительные, если учесть, что российский Центральный банк недавно подал иск против Euroclear на сумму 195 миллиардов евро в российскую юрисдикцию. Конфискация активов Euroclear в России может привести к эффекту "снежного кома", когда Euroclear больше не сможет соответствовать ожиданиям своих клиентов, а стабильность института будет поставлена под угрозу. И это было бы "финансовым кошмаром", - сказал он, выступая перед депутатами бельгийского парламента.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе. 18 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Фон дер Ляйен: саммит ЕС не закончат без решения по финансированию Украины
Санкции в отношении РоссииEuroclearВ миреБельгияРоссия
 
 
