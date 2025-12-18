https://ria.ru/20251218/belgiya-2062849767.html
Премьер Бельгии предрек крах Euroclear в случае изъятия российских активов
Конфискация в России активов Euroclear может стать "финансовым кошмаром" и привести к краху этого института, заявил премьер Бельгии Барт де Вевер. РИА Новости, 18.12.2025
Премьер Бельгии назвал возможные контрмеры РФ против Euroclear кошмаром