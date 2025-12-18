Бельгия требует неограниченных гарантий в вопросе активов России, пишут СМИ

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Бельгия хочет получить "неограниченные" финансовые гарантии от стран ЕС по вопросу возможного использования замороженных российских активов, сообщает издание Бельгия хочет получить "неограниченные" финансовые гарантии от стран ЕС по вопросу возможного использования замороженных российских активов, сообщает издание EUObserver со ссылкой на дипломатов.

"Бельгия хочет "неограниченные" финансовые гарантии от стран-членов на случай того, если ей придется возмещать убытки сверх заблокированного капитала в 193 миллиарда евро", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, однако, что более реалистичным является вариант создания ограниченного пакета гарантий, которые страны могут оплачивать добровольно, чтобы выступающие против государства, такие как Венгрия и Словакия, могли отказаться от участия.

При этом в Еврокомиссии заявили, что риски для Бельгии могут быть смягчены "механизмами солидарности".

Кроме того, отмечается, что Бельгия хотела бы, чтобы и страны за пределами ЕС, такие как США, Британия, Норвегия, Швейцария, Канада и Япония, приняли впоследствии аналогичные меры по использованию замороженных российских активов.

Бельгия, как ранее писала Politico, требует от ЕС предоставить ей дополнительный финансовый резерв для выдачи Киеву кредита из российских активов, чтобы потенциально покрыть риски при воспрепятствовании процессу со стороны Москвы. Премьер Бельгии Барт де Вевер называл предложение Еврокомиссии использовать российские активы для Украины воровством и не исключал обращения в суд в случае такого решения по замороженным российским активам. При этом в среду глава МИД Бельгии Максим Прево заявил в парламенте, что работа над предложением ЕК об использовании российских активов далека от завершения, при этом Брюссель выступает против использования активов РФ без гарантий, чтобы избежать экономического краха страны. В свою очередь, премьер Венгрии Виктор Орбан также в среду заявил, что ЕК вовсе сняла вопрос о конфискации российских активов с повестки дня саммита ЕС, который пройдет 18-19 декабря.

Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.

Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, оно, как ожидается, будет вынесено на голосование на европейском саммите 18-19 декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.