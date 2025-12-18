Администрация Байдена координировала обыск дома Трампа, сообщает NYP

ВАШИНГТОН, 18 дек – РИА Новости. Администрация бывшего президента США Джо Байдена координировала проведение обыска в резиденции Дональда Трампа в Мар-а-Лаго до того, как перевела все обсуждения в оффлайн формат, сообщает газета New York Post со ссылкой на бывшего руководителя аппарата минюста США Чада Мизелла.
В интервью изданию Мизелл сообщил, что изучал переписку между представителями администрации Байдена, минюста и Национального управления архивов и документации, которыми они обменивались за несколько месяцев до обыска в Мар-а-Лаго в августе 2022 года.
"У нас есть конкретные доказательства того, что администрация Байдена в Белом доме была очень вовлечена в самый беспрецедентный, несправедливый и неправомерный акт правоохранительных органов за всю историю нашей страны, а именно – в использование ФБР для обыска в доме политического оппонента и бывшего президента США", – передает издание слова Мизелла.
По словам Мизелла, представители администрации бывшего президента активно обсуждали и обменивались электронными письмами с Национальным архивом и ФБР по поводу обыска в доме Трампа. Как он вспоминает, в какой-то момент один из участников переписки предложил перенести обсуждение в оффлайн, после чего вся соответствующая переписка внезапно прекратилась.
Восьмого августа 2022 года сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида) в рамках расследования о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск. При этом самого Трампа в здании на момент обыска не оказалось. Сотрудники правоохранительных органов изъяли тысячи документов, в том числе разных уровней секретности, вплоть до высшего. Трамп со следственными процедурами не согласился и критиковал действия минюста, заявляя, что они политически мотивированны. Судебные производства были прекращены после победы Трампа на выборах, поскольку привлекать действующих глав государства к ответственности нельзя.
