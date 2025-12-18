Рейтинг@Mail.ru
Администрация Байдена координировала обыск дома Трампа, сообщает NYP - РИА Новости, 18.12.2025
03:53 18.12.2025
Администрация Байдена координировала обыск дома Трампа, сообщает NYP
Администрация Байдена координировала обыск дома Трампа, сообщает NYP
Администрация бывшего президента США Джо Байдена координировала проведение обыска в резиденции Дональда Трампа в Мар-а-Лаго до того, как перевела все обсуждения РИА Новости, 18.12.2025
Администрация Байдена координировала обыск дома Трампа, сообщает NYP

NYP: администрация Байдена координировала обыск дома Трампа

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Джо Байден
Дональд Трамп и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 дек – РИА Новости. Администрация бывшего президента США Джо Байдена координировала проведение обыска в резиденции Дональда Трампа в Мар-а-Лаго до того, как перевела все обсуждения в оффлайн формат, сообщает газета New York Post со ссылкой на бывшего руководителя аппарата минюста США Чада Мизелла.
В интервью изданию Мизелл сообщил, что изучал переписку между представителями администрации Байдена, минюста и Национального управления архивов и документации, которыми они обменивались за несколько месяцев до обыска в Мар-а-Лаго в августе 2022 года.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Экс-чиновница из США рассказала об ошибках администрации Байдена по Украине
11 декабря, 14:42
"У нас есть конкретные доказательства того, что администрация Байдена в Белом доме была очень вовлечена в самый беспрецедентный, несправедливый и неправомерный акт правоохранительных органов за всю историю нашей страны, а именно – в использование ФБР для обыска в доме политического оппонента и бывшего президента США", – передает издание слова Мизелла.
По словам Мизелла, представители администрации бывшего президента активно обсуждали и обменивались электронными письмами с Национальным архивом и ФБР по поводу обыска в доме Трампа. Как он вспоминает, в какой-то момент один из участников переписки предложил перенести обсуждение в оффлайн, после чего вся соответствующая переписка внезапно прекратилась.
Восьмого августа 2022 года сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида) в рамках расследования о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск. При этом самого Трампа в здании на момент обыска не оказалось. Сотрудники правоохранительных органов изъяли тысячи документов, в том числе разных уровней секретности, вплоть до высшего. Трамп со следственными процедурами не согласился и критиковал действия минюста, заявляя, что они политически мотивированны. Судебные производства были прекращены после победы Трампа на выборах, поскольку привлекать действующих глав государства к ответственности нельзя.
Президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками в штате Пенсильвания. 9 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Трамп грубо обозвал Байдена
10 декабря, 04:11
 
