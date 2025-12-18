Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии осудили мужчину, планировавшего взорвать железную дорогу
21:12 18.12.2025
В Башкирии осудили мужчину, планировавшего взорвать железную дорогу
В Башкирии осудили мужчину, планировавшего взорвать железную дорогу
происшествия
украина
уфа
россия
2025
происшествия, украина, уфа, россия
Происшествия, Украина, Уфа, Россия
В Башкирии осудили мужчину, планировавшего взорвать железную дорогу

Жителя Уфы приговорили к 22 годам за подготовку диверсии в интересах Украины

УФА, 18 дек – РИА Новости. Суд приговорил к 22 годам колонии уфимца, который в интересах разведки Украины собирался взорвать железную дорогу в Башкирии, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
В сообщении пресс-службы говорится, что в отношении 31-летнего жителя Уфы приговор выносил верховный суд Башкирии.
"Установлено, что подсудимый в период с 19 октября по 14 декабря 2023 года вступил в организованную группу, созданную неустановленным сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины, деятельность которой была направлена на совершение диверсий в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По заданию украинской разведки уфимец разведал участок местности недалеко от железнодорожного моста в Уфе, а также получил из тайников-закладок компоненты взрывного устройства и взрывчатого вещества, которые хранил у себя дома.
"В дальнейшем он получил от руководителя организованной группы знания и инструкцию по осуществлению диверсионной деятельности, а также по изготовлению взрывного устройства с целью совершения диверсии, а именно взрыва железнодорожного полотна, осуществить который он не смог ввиду пресечения его противоправной деятельности сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан", - рассказали в пресс-службе, добавив, что при обыске квартиры мужчины у него также обнаружили наркотики для личного потребления.
"В судебном заседании подсудимый вину признал частично, в части хранения компонентов взрывчатого вещества. Приговором верховного суда Республики Башкортостан подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшегося срока - в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом в размере более 700 тысяч руб", - сообщает пресс-служба.
