В Башкирии осудили мужчину, планировавшего взорвать железную дорогу

УФА, 18 дек – РИА Новости. Суд приговорил к 22 годам колонии уфимца, который в интересах разведки Украины собирался взорвать железную дорогу в Башкирии, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В сообщении пресс-службы говорится, что в отношении 31-летнего жителя Уфы приговор выносил верховный суд Башкирии.

"Установлено, что подсудимый в период с 19 октября по 14 декабря 2023 года вступил в организованную группу, созданную неустановленным сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины, деятельность которой была направлена на совершение диверсий в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По заданию украинской разведки уфимец разведал участок местности недалеко от железнодорожного моста в Уфе, а также получил из тайников-закладок компоненты взрывного устройства и взрывчатого вещества, которые хранил у себя дома.

"В дальнейшем он получил от руководителя организованной группы знания и инструкцию по осуществлению диверсионной деятельности, а также по изготовлению взрывного устройства с целью совершения диверсии, а именно взрыва железнодорожного полотна, осуществить который он не смог ввиду пресечения его противоправной деятельности сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан", - рассказали в пресс-службе, добавив, что при обыске квартиры мужчины у него также обнаружили наркотики для личного потребления.