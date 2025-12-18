Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии родился младенец с уникальной особенностью
12:01 18.12.2025
В Башкирии родился младенец с уникальной особенностью
В Башкирии родился младенец с уникальной особенностью - РИА Новости, 18.12.2025
В Башкирии родился младенец с уникальной особенностью
В Башкирии родился ребенок с уникальной пуповиной длиной 150 сантиметров, сообщил республиканский Минздрав в Telegram-канале. РИА Новости, 18.12.2025
республика башкортостан
минздрав башкирии
республика башкортостан
Новости
ru-RU
республика башкортостан, минздрав башкирии
Республика Башкортостан, Минздрав Башкирии
В Башкирии родился младенец с уникальной особенностью

Младенец с уникальной пуповиной длиной 150 сантиметров родился в Башкирии

Новорожденный
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Новорожденный. Архивное фото
УФА, 18 дек — РИА Новости. В Башкирии родился ребенок с уникальной пуповиной длиной 150 сантиметров, сообщил республиканский Минздрав в Telegram-канале.
Роды проходили в перинатальном центре РКБ имени Г. Г. Куватова.
"На свет появился малыш с пуповиной, в три раза превышающей норму, длиной 150 сантиметров. Обычная длина достигает 40-70 сантиметров. Кроме того, специалисты обнаружили аномалии: два истинных узла (один из них двойной), ложный узел, участки тромбоза пуповины и двукратное обвитие вокруг тела плода", — рассказали в ведомстве.
По словам врачей, такие узлы могут привести к сдавлению сосудов и гипоксии плода, а варикозное расширение вены пуповины может вызвать тромбообразование и другие осложнения.
"Благодаря слаженной работе команды акушеров-гинекологов и неонатологов роды прошли успешно, а осложнения не повлияли на состояние новорожденного. Уже на четвертые сутки мама и малыш были выписаны домой", — добавили в Минздраве.
Как пояснили специалисты, современное УЗИ предоставляет будущим мамам подробную информацию о малыше, но некоторые особенности развития плода можно обнаружить только в день родов.
Республика БашкортостанМинздрав Башкирии
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
