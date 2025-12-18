В Башкирии родился младенец с уникальной особенностью

УФА, 18 дек — РИА Новости. В Башкирии родился ребенок с уникальной пуповиной длиной 150 сантиметров, В Башкирии родился ребенок с уникальной пуповиной длиной 150 сантиметров, сообщил республиканский Минздрав в Telegram-канале.

Роды проходили в перинатальном центре РКБ имени Г. Г. Куватова.

"На свет появился малыш с пуповиной, в три раза превышающей норму, длиной 150 сантиметров. Обычная длина достигает 40-70 сантиметров. Кроме того, специалисты обнаружили аномалии: два истинных узла (один из них двойной), ложный узел, участки тромбоза пуповины и двукратное обвитие вокруг тела плода", — рассказали в ведомстве.

По словам врачей, такие узлы могут привести к сдавлению сосудов и гипоксии плода, а варикозное расширение вены пуповины может вызвать тромбообразование и другие осложнения.

"Благодаря слаженной работе команды акушеров-гинекологов и неонатологов роды прошли успешно, а осложнения не повлияли на состояние новорожденного. Уже на четвертые сутки мама и малыш были выписаны домой", — добавили в Минздраве.