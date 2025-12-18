https://ria.ru/20251218/bashkirija-2062873721.html
В Башкирии родился младенец с уникальной особенностью
В Башкирии родился младенец с уникальной особенностью - РИА Новости, 18.12.2025
В Башкирии родился младенец с уникальной особенностью
В Башкирии родился ребенок с уникальной пуповиной длиной 150 сантиметров, сообщил республиканский Минздрав в Telegram-канале. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T12:01:00+03:00
2025-12-18T12:01:00+03:00
2025-12-18T13:03:00+03:00
республика башкортостан
минздрав башкирии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149513/35/1495133527_0:75:2000:1200_1920x0_80_0_0_3e9b0a2e75e2db7935a3cc884b322d5c.jpg
https://ria.ru/20250301/peterburg-2002456333.html
https://ria.ru/20250804/moskva-2033175174.html
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149513/35/1495133527_151:0:1850:1274_1920x0_80_0_0_20968400421926a7141a41da5c672048.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика башкортостан, минздрав башкирии
Республика Башкортостан, Минздрав Башкирии
В Башкирии родился младенец с уникальной особенностью
Младенец с уникальной пуповиной длиной 150 сантиметров родился в Башкирии
УФА, 18 дек — РИА Новости.
В Башкирии родился ребенок с уникальной пуповиной длиной 150 сантиметров, сообщил
республиканский Минздрав в Telegram-канале.
Роды проходили в перинатальном центре РКБ имени Г. Г. Куватова.
"На свет появился малыш с пуповиной, в три раза превышающей норму, длиной 150 сантиметров. Обычная длина достигает 40-70 сантиметров. Кроме того, специалисты обнаружили аномалии: два истинных узла (один из них двойной), ложный узел, участки тромбоза пуповины и двукратное обвитие вокруг тела плода", — рассказали в ведомстве.
По словам врачей, такие узлы могут привести к сдавлению сосудов и гипоксии плода, а варикозное расширение вены пуповины может вызвать тромбообразование и другие осложнения.
"Благодаря слаженной работе команды акушеров-гинекологов и неонатологов роды прошли успешно, а осложнения не повлияли на состояние новорожденного. Уже на четвертые сутки мама и малыш были выписаны домой", — добавили в Минздраве.
Как пояснили специалисты, современное УЗИ предоставляет будущим мамам подробную информацию о малыше, но некоторые особенности развития плода можно обнаружить только в день родов.