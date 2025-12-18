Барщевский покинул пост полпреда правительства в Конституционном суде

"Важно то, что по всем реальным, очень значимым делам, жизнеопределяющим делам, делам, которые определяют жизнь страны, вот по всем этим делам мне нечего предъявить. Я очень доволен тем, что здесь позиция Конституционного суда, позиция правительства, которую я представлял, совпадала <…> Я поделюсь тем, из чего я исходил. Конституция, она о правах людей, о правах граждан. Она не о правах государства, она о правах людей. И поэтому Конституционный суд, и вам в подавляющем большинстве случаев это удается, Конституционный суд защищает права граждан", — заключил юрист.