13:08 18.12.2025 (обновлено: 14:47 18.12.2025)
Барщевский покинул пост полпреда правительства в Конституционном суде
Полномочный представитель правительства в Конституционном суде Михаил Барщевский сообщил, что покидает пост. РИА Новости, 18.12.2025
2025
Барщевский покинул пост полпреда правительства в Конституционном суде

Михаил Барщевский
Михаил Барщевский. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек — РИА Новости. Полномочный представитель правительства в Конституционном суде Михаил Барщевский сообщил, что покидает пост.
"Я перед вами выступаю последний раз. Как говорится, на прощание я скажу. Без двух месяцев четверть века я представлял правительство в Конституционном суде", — сказал он на очередном заседании, трансляция которого велась на сайте суда.
Барщевский отметил, что за 25 лет был согласен не со всеми решениями Конституционного суда, а с двумя — категорически не согласен.
"Важно то, что по всем реальным, очень значимым делам, жизнеопределяющим делам, делам, которые определяют жизнь страны, вот по всем этим делам мне нечего предъявить. Я очень доволен тем, что здесь позиция Конституционного суда, позиция правительства, которую я представлял, совпадала <…> Я поделюсь тем, из чего я исходил. Конституция, она о правах людей, о правах граждан. Она не о правах государства, она о правах людей. И поэтому Конституционный суд, и вам в подавляющем большинстве случаев это удается, Конституционный суд защищает права граждан", — заключил юрист.
Барщевский родился в Москве 27 декабря 1955 года. В 1990 году основал и возглавил первое в России адвокатское бюро "Барщевский и партнеры". Доктор юридических наук, профессор, академик Российской академии естественных наук. С 2001 года представлял кабинет министров в Конституционном и Верховном суде.
