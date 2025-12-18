Гражданин Белоруссии получил 22 года лишения свободы за теракт на БАМе

ВЛАДИВОСТОК, 18 дек - РИА Новости. Второй Восточный окружной военный суд признал гражданина Белоруссии Сергея Еремеева виновным в теракте в 2023 году в Северомуйском тоннеле на БАМе и назначил ему 22 года лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.

В декабре 2023 года ФСБ сообщала, что в Омской области по обвинению в организации теракта задержан гражданин Белоруссии 1971 года рождения. По версии ФСБ, 29 и 30 ноября 2023 года он совершил подрывы двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по БАМу. Задержанный признался, что действовал по указаниям живущего в Литве соотечественника, находящегося под контролем украинских спецслужб. Действия фигуранта привели к возгоранию цистерн с горюче-смазочными материалами и временной блокировке движения по БАМу.

"По совокупности суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 миллиона рублей. ТС, принадлежащее ему, конфисковано", - сказал собеседник.

Генпрокуратуре РФ уточнили, что обвинительное заключение утверждено надзорным ведомством. В прокуратуре Забайкальского края РИА Новости сообщили, что государственное обвинение по делу поддержал прокурор региона Александр Яновский.

Генпрокуратура ранее сообщала, что Сергея Еремеева обвиняют по статьям "Организация террористического сообщества и участие в нем", "Террористический акт", "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", "Контрабанда взрывных устройств" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывных устройств". По версии следствия, Еремеев за денежное вознаграждение вошел в состав террористического сообщества, созданного для совершения подрывов на объектах транспортной инфраструктуры Восточно-Сибирской железной дороги "с целью воздействия на принятие органами власти России решения о прекращении СВО".

Генпрокуратура отмечала, что Еремеев установил пульты управления взрывными устройствами перед въездом в Северомуйский тоннель, а самодельные взрывные устройства заложил на вагонах-цистернах с дизельным топливом двух грузовых поездов на близлежащих станциях. В ноябре 2023 года в Северомуйском тоннеле и на перегоне Перевал – Горячий Ключ Восточно-Сибирской железной дороги (обход Северомуйского тоннеля) произошли подрывы.