Канцлер Австрии призвал серьезно отнестись к опасениям Бельгии по активам

БРЮССЕЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Канцлер Австрии Кристиан Штокер призвал серьезно отнестись к опасениям Бельгии в связи с предлагаемым Еврокомиссией использованием замороженных активов России.

Он добавил, что такое решение не должно навредить Бельгии.