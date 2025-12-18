Рейтинг@Mail.ru
Канцлер Австрии призвал серьезно отнестись к опасениям Бельгии по активам
12:49 18.12.2025 (обновлено: 13:43 18.12.2025)
Канцлер Австрии призвал серьезно отнестись к опасениям Бельгии по активам
Канцлер Австрии Кристиан Штокер призвал серьезно отнестись к опасениям Бельгии в связи с предлагаемым Еврокомиссией использованием замороженных активов России. РИА Новости, 18.12.2025
Канцлер Австрии призвал серьезно отнестись к опасениям Бельгии по активам

Штокер призвал серьезно отнестись к опасениям Бельгии по замороженным активам РФ

© AP Photo / Omar HavanaКристиан Штокер беседует с представителями СМИ перед саммитом ЕС в Брюссель
Кристиан Штокер беседует с представителями СМИ перед саммитом ЕС в Брюссель
БРЮССЕЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Канцлер Австрии Кристиан Штокер призвал серьезно отнестись к опасениям Бельгии в связи с предлагаемым Еврокомиссией использованием замороженных активов России.
"Существует предложение Еврокомиссии, которое было рассмотрено. Я всегда говорил, что это должно происходить на основе права. Согласно той информации, которой я располагаю, это условие соблюдено. Однако… со стороны отдельных государств-членов, в частности Бельгии, существуют опасения… и к этим опасениям необходимо относиться серьезно", - сказал канцлер журналистам, прибыв на саммит Европейского совета в четверг, прямая трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
"Прямо в глаза". СМИ раскрыли, что случится с Зеленским в Брюсселе
"Прямо в глаза". СМИ раскрыли, что случится с Зеленским в Брюсселе
11:43
Он добавил, что такое решение не должно навредить Бельгии.
"С другой стороны, и я также открыто говорю: нам необходимо единообразно решить вопрос о том, как мы будем обращаться с замороженными активами и имуществом (РФ - ред.), находящимся под санкциями", - уточнил Штокер.
Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"Прыгать с парашютом вместе". Премьер Бельгии ответил на идею ЕС об активах
11:04
 
