Связи России и Австрии находятся в низшей точке по вине Вены, заявил посол

ВЕНА, 18 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Связи России и Австрии находятся в низшей точке по вине официальной Вены, перспективы не просматриваются, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Австрии Андрей Грозов.

Он уточнил, что официальные контакты всех уровней де-факто сведены австрийцами к нулю. "В одностороннем порядке прекращены двусторонние связи по линии законодательных и исполнительных органов власти, регионов. Как ни прискорбно констатировать, но перспективы восстановления политдиалога на данном этапе не просматриваются", - добавил посол.