Связи России и Австрии находятся в низшей точке по вине Вены, заявил посол
Связи России и Австрии находятся в низшей точке по вине Вены, заявил посол - РИА Новости, 18.12.2025
Связи России и Австрии находятся в низшей точке по вине Вены, заявил посол
Связи России и Австрии находятся в низшей точке по вине официальной Вены, перспективы не просматриваются, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Австрии
ВЕНА, 18 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Связи России и Австрии находятся в низшей точке по вине официальной Вены, перспективы не просматриваются, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Австрии Андрей Грозов.
"Если и говорить о полноценном политдиалоге, то в прошедшем времени. Инициатором деградации исторически добрососедских отношений наших стран выступила, как известно, не российская сторона. Именно по вине официальной Вены
наши связи находятся в низшей точке на фоне недружественной, евросолидарной линии австрийского политруководства", - сказал дипломат.
Он уточнил, что официальные контакты всех уровней де-факто сведены австрийцами к нулю. "В одностороннем порядке прекращены двусторонние связи по линии законодательных и исполнительных органов власти, регионов. Как ни прискорбно констатировать, но перспективы восстановления политдиалога на данном этапе не просматриваются", - добавил посол.