В Австралии будут лишать виз тех, кто "распространяет ненависть" в стране

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что власти намерены ужесточить законы по борьбе с ксенофобскими высказываниям и лишать виз тех, кто "распространяет ненависть" в стране.

Такое заявление политик сделал на встрече с журналистами в четверг утром, обсудив теракт на пляже в Сиднее, который унес жизни 16 человек. По его словам, власти уже приняли меры для борьбы против антисемитизма, а также ужесточили ряд законов для борьбы с ксенофобскими высказываниями.

"Министерство иностранных дел также будет обладать новыми полномочиями по отказам в получении или аннулировании виз для тех, кто распространяет ненависть и разлад в этой стране или будет это делать, если им позволят приехать сюда", - заявил политик. Выступление Альбанезе транслировалось на YouTube-канале местного телеканала 9News