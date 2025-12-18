https://ria.ru/20251218/avstraliya-2062808433.html
В Австралии будут лишать виз тех, кто "распространяет ненависть" в стране
В Австралии будут лишать виз тех, кто "распространяет ненависть" в стране - РИА Новости, 18.12.2025
В Австралии будут лишать виз тех, кто "распространяет ненависть" в стране
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что власти намерены ужесточить законы по борьбе с ксенофобскими высказываниям и лишать виз тех, кто...
2025-12-18T04:36:00+03:00
2025-12-18T04:36:00+03:00
2025-12-18T04:36:00+03:00
в мире
австралия
сидней
новый южный уэльс
энтони альбанезе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879659885_0:187:3072:1915_1920x0_80_0_0_3aa9168009f12624c577817970fa6053.jpg
https://ria.ru/20251215/avstraliya-2062034976.html
австралия
сидней
новый южный уэльс
В Австралии будут лишать виз тех, кто "распространяет ненависть" в стране
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что власти намерены ужесточить законы по борьбе с ксенофобскими высказываниям и лишать виз тех, кто "распространяет ненависть" в стране.
Такое заявление политик сделал на встрече с журналистами в четверг утром, обсудив теракт на пляже в Сиднее, который унес жизни 16 человек. По его словам, власти уже приняли меры для борьбы против антисемитизма, а также ужесточили ряд законов для борьбы с ксенофобскими высказываниями.
"Министерство иностранных дел также будет обладать новыми полномочиями по отказам в получении или аннулировании виз для тех, кто распространяет ненависть и разлад в этой стране или будет это делать, если им позволят приехать сюда", - заявил политик. Выступление Альбанезе транслировалось на YouTube-канале местного телеканала 9News
Злоумышленники 14 декабря открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, это были двое мужчин 50 и 24 лет, отец и сын. В результате стрельбы 16 человек, в том числе и один из нападавших, погибли, 40 пострадали. Израильская гостелерадиокомпания Kan уточнила, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины. Как позднее сообщила полиция провинции, два активированных самодельных взрывных устройства были изъяты с места теракта и впоследствии обезврежены саперами.