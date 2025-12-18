“Авито”: Цены на электронику продолжают снижаться

Российский рынок электроники и бытовой техники быстро оправился от ухода ряда известных брендов: освободившуюся нишу быстро заняли другие компании, в первую очередь, китайские. О тенденциях и перспективах рынка, особенностях работы онлайн-платформ и изменениях потребительского поведения РИА Новости рассказал руководитель бизнес-направления "Электроника и бытовая техника" в "Авито" Павел Комаров:

- Уход ряда западных брендов с рынка электроники в конечном счете мало повлиял на предложение товаров в этом сегменте. Как вы оцениваете текущий объем рынка и ближайшие перспективы?

- По оценкам разных экспертов, учитывая текущее состояние рынка электроники и бытовой техники, можно ожидать, что по объему продаж новых товаров этот год будет закрыт в России на уровне 3–3,3 триллиона рублей. Если добавить сегмент бывшей в употреблении техники, то общая сумма достигнет 3,7–3,8 триллиона рублей. С начала года мы наблюдали снижение показателей, затем рынок начал постепенно выравниваться, и в итоге год будет завершен с положительным результатом. Рост денежных объемов отчасти связан с увеличением среднего чека: значительная часть закупок осуществлялась по высокому курсу доллара.

Рынок бытовой техники и электроники сегодня сталкивается с несколькими серьезными вызовами. Прежде всего, это волатильность курса доллара и изменения в налоговом законодательстве. Также важным фактором является то, что для многих категорий товаров драйвером роста традиционно выступает рынок недвижимости. Это оказывает влияние на продажи крупной бытовой техники — холодильников, стиральных машин и других подобных товаров. Тем не менее, ситуация на рынке недвижимости стабилизируется — в третьем квартале 2025 года наблюдается положительная динамика +20% в покупке недвижимости в новостройках и +18% на вторичном рынке относительно аналогичного периода прошлого года. Если тренд на оживление спроса в недвижимости продолжится, положительные изменения станут заметны и на рынке бытовой техники.

- Насколько переориентация внешней торговли на Восток повлияла на долю предложения товаров из Азии на рынке электроники и бытовой техники? В первую очередь, речь идет, конечно, об импорте из Китая.

- Доля техники от азиатских производителей значительно выросла. Конечно, в первую очередь объемы и темпы роста тут держит Китай. Но и корейская техника, несмотря на уход с российского рынка, все еще активно представлена. Китайцы, которые и ранее активно конкурировали на рынке, в текущих условиях получили дополнительные преимущества. Их доля значительно выросла практически во всех товарных категориях — от смартфонов и планшетов до крупной бытовой техники. И этому есть несколько причин. Во-первых, китайские товары являются более доступными для потребителей с точки зрения ценового предложения. Во-вторых, крупные российские торговые сети активно продвигают сотрудничество с китайскими брендами. В результате таких коллабораций произошло замещение доверия к бренду доверием к российской компании, которая продает товар и предоставляет на него гарантию. Особенно ярко эти изменения видны на рынке смартфонов, где продажи китайских брендов выросли в разы. Похожая ситуация наблюдается в сегменте крупной бытовой техники, где бренды вроде Hisense или Haier успешно заместили Electrolux, Zanussi и Bosch.

Отдельно стоит отметить рост доли отечественных торговых марок. Конечно, далеко не все такие бренды являются исконно российскими: у части из них правообладатель и менеджмент находятся в России, а производство - в Китае. Но есть и компании с реальным производством на территории страны — например, "Бирюса" или Pozis. Их доля тоже немного выросла.

- В течение последних лет торговля потребительскими товарами стремительно переходила в онлайн. Какой процент продаж в вашем сегменте приходится сегодня на различные онлайн-платформы? Будет ли он расти и дальше?

- Онлайн-продажи долгое время были главным драйвером роста рынка. Их доля продолжает увеличиваться, но рост все больше замедляется по мере приближения к точке насыщения. Проникновение онлайн-продаж в России сегодня составляет уже порядка 65%, и это очень высокая цифра, учитывая, что даже в США показатель находится на уровне 73%. Да, онлайн-платформы продолжают расти, но при этом снижается доля офлайн-продаж. Сейчас крупные офлайн-магазины активно развивают свои онлайн-направления. При этом сохраняется небольшая часть покупателей, которым очень важно лично прийти, осмотреть и потрогать товар, пообщаться с продавцом-консультантом. Но в целом часть целевой аудитории офлайн-ритейлеров тоже переходит в онлайн.

Модель потребления меняется, и больше всего этой модели сегодня отвечают именно онлайн-площадки. Удобство использования, широчайший ассортимент, привлекательные цены, любой вид доставки, финансовые сервисы: кредиты, любые варианты оплаты. В итоге меняются потребительские привычки: сегодня большинство покупателей не используют традиционные способы поиска товара в интернете, а сразу идут на крупнейшие платформы, где предпочитают искать через строку поиска, а не через каталоги и фильтры. Это же касается и нашей платформы "Авито".

- В чем специфика покупки электроники на классифайдах, в частности, на "Авито"? Чем она отличается от покупок на маркетплейсах?

- Первое и самое существенное различие заключается в структуре оборота. На "Авито" значимую долю в обороте занимают ресейл-товары, причем много сделок заключается между частными лицами. Например, доля сделок по продаже б/у смартфонов в этом году составила 73%. Люди непосредственно общаются друг с другом, продавая личные вещи, которые им больше не нужны. Это по-прежнему наш основной формат торговли. На маркетплейсах такой модели нет: там в основном представлены новые товары, хотя встречаются позиции товара после ремонта или с открытой упаковкой. Более того, на "Авито" активно работают и компании, специализирующиеся на продаже бывшей в употреблении техники. Они закупают устройства через программы трейд-ин или оптом, проводят предпродажную подготовку гаджетов, а затем реализуют их через нашу платформу. Подобной модели на маркетплейсах также не существует.

Другая особенность нашей платформы — возможность общения с продавцом перед покупкой. Покупатель может задать продавцу уточняющие вопросы, запросить дополнительные фото и, наконец, поторговаться с ним! Мы позиционируем себя как платформа социальной коммерции.

Еще одно отличие — подход к продавцам. На маркетплейсах продавец фактически обезличен: только в карточке товара мелким шрифтом может быть что-то указано. Мы же, наоборот, не против подсвечивать, кто именно данный товар продает. У нас при выборе продавца можно внимательно изучить его профиль: посмотреть историю сделок, почитать отзывы других покупателей, обратить внимание на рейтинг — это средняя оценка, оставленная людьми, которые уже взаимодействовали с продавцом. Еще одним важным инструментом является верификация. Это прежде всего добровольная проверка профиля человеком или компанией, чтобы продемонстрировать потенциальным покупателям свою открытость. За ее прохождение даются цифровые значки, например “Документы проверены”. Пользователи с таким значком получают больше внимания к своим объявлениям, потому что им больше доверяют.

- Кто является основными продавцами электроники и бытовой техники на платформе? Видите ли вы изменения в составе продавцов, появляются ли новые игроки? Легче ли сегодня выйти на онлайн-рынок небольшим компаниям?

- Основные категории продавцов на нашей платформе – это частные продавцы, профессиональные продавцы новой и ресейл-техники, индивидуальные предприниматели. При этом основная тенденция — постоянное увеличение числа продавцов новой техники, в этом году их число выросло на 18%. А доля новых товаров в сегменте “Электроника и бытовая техника” за 2025 год достигла 36% — это значительный рост. Люди, желающие начать свой бизнес, часто выбирают "Авито" как стартовую площадку.

- Судя по статистике "Авито" за III квартал этого года, цены на электронику, в частности, на смартфоны и планшеты практически всех марок, снизились. С чем вы связываете эту тенденцию?

- Действительно, цены на электронику снижаются, мы фиксируем этот тренд. Например, на Авито за 11 месяцев этого года цены на некоторые модели iPhone снизились на 15-20%. В ноутбуках стоимость некоторых моделей упала в диапазоне от 5% до 15%, что довольно значимо. Основной причиной снижения цен является динамика курса доллара, который в середине года упал и стабилизировался около отметки 80 рублей. Это существенно повлияло на ценообразование, поскольку новые закупки товара осуществляются уже по текущему курсу, а товар, закупленный по более высокому курсу, практически распродан. Кроме того, та часть продавцов, которая чувствует себя менее уверенно, для ускорения продаж предлагает скидки. Это два основных фактора.

- Что для онлайн-покупателей на первом месте - цена, удобство оплаты и доставки, безопасность сделки?