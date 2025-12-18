https://ria.ru/20251218/ataka-2062833047.html
В Ростовской области проследят за соблюдением прав жителей после атаки ВСУ
В Ростовской области проследят за соблюдением прав жителей после атаки ВСУ
Прокуратура контролирует соблюдение прав жителей Ростовской области после атаки БПЛА на регион в ночь на четверг, сообщает ведомство. РИА Новости, 18.12.2025
