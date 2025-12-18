При атаке беспилотников в Ростовской области погибли три человека

Кроме того, на западе города получил повреждения строящийся многоэтажный дом, но там обошлось без пострадавших.

В Батайске загорелись два частных дома, добавил губернатор. Там ранения получили семь человек. Троих доставили в Батайскую больницу скорой медицинской помощи, но одного из них медики спасти не смогли. Еще четверым пострадавшим помощь оказали на месте.