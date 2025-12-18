Рейтинг@Mail.ru
При атаке беспилотников в Ростовской области погибли три человека
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:37 18.12.2025
При атаке беспилотников в Ростовской области погибли три человека
При атаке беспилотников в Ростовской области погибли три человека - РИА Новости, 18.12.2025
При атаке беспилотников в Ростовской области погибли три человека
Жертвами налета украинских дронов на Ростовскую область стали три человека, еще девять пострадали, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 18.12.2025
специальная военная операция на украине
ростовская область
батайск
вооруженные силы украины
юрий слюсарь
ростов-на-дону
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростовская область
батайск
ростов-на-дону
При атаке беспилотников в Ростовской области погибли три человека

При атаке БПЛА на Ростовскую область погибли три человека и девять пострадали

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Жертвами налета украинских дронов на Ростовскую область стали три человека, еще девять пострадали, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью под атакой БПЛА были Ростов, Батайск и Таганрог. К сожалению, в результате погибли и получили ранения мирные люди", — написал он в Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Катастрофа неизбежна. Украина готова принять роковое решение
08:00
В областном центре атаке подвергся порт, уточнил Слюсарь. Там загорелось грузовое судно, погибли двое находившихся на борту членов экипажа, еще трое получили ранения. Пожар потушили, его площадь составила 20 квадратных метров.
Кроме того, на западе города получил повреждения строящийся многоэтажный дом, но там обошлось без пострадавших.
В Батайске загорелись два частных дома, добавил губернатор. Там ранения получили семь человек. Троих доставили в Батайскую больницу скорой медицинской помощи, но одного из них медики спасти не смогли. Еще четверым пострадавшим помощь оказали на месте.
Слюсарь выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Пункт воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Над Крымом и Черным морем уничтожили 30 украинских беспилотников
Вчера, 23:32
Он отметил, что информацию о последствиях атаки зафиксируют муниципальные комиссии. Всем пострадавшим окажут помощь, пообещал глава региона.
По информации Минобороны, минувшей ночью системы ПВО уничтожили над территорией России 47 украинских беспилотников, из них три — над Ростовской областью.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами гражданские объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
22 июня 2022, 17:18
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьБатайскВооруженные силы УкраиныЮрий СлюсарьРостов-на-Дону
 
 
