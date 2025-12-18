При атаке беспилотников в Ростовской области погибли три человека

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Жертвами налета украинских дронов на Ростовскую область стали три человека, еще девять пострадали, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
В областном центре атаке подвергся порт, уточнил Слюсарь. Там загорелось грузовое судно, погибли двое находившихся на борту членов экипажа, еще трое получили ранения. Пожар потушили, его площадь составила 20 квадратных метров.
Кроме того, на западе города получил повреждения строящийся многоэтажный дом, но там обошлось без пострадавших.
В Батайске загорелись два частных дома, добавил губернатор. Там ранения получили семь человек. Троих доставили в Батайскую больницу скорой медицинской помощи, но одного из них медики спасти не смогли. Еще четверым пострадавшим помощь оказали на месте.
Слюсарь выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Он отметил, что информацию о последствиях атаки зафиксируют муниципальные комиссии. Всем пострадавшим окажут помощь, пообещал глава региона.
По информации Минобороны, минувшей ночью системы ПВО уничтожили над территорией России 47 украинских беспилотников, из них три — над Ростовской областью.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами гражданские объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
