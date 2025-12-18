https://ria.ru/20251218/ataka-2062815115.html
При пожаре на судне в Ростове-на-Дону из-за атаки ВСУ погибли два человека
Два человека погибли при пожаре на грузовом судне в ростовском порту, который возник из-за атаки БПЛА ВСУ, трое ранены, пожар потушен, сообщил губернатор Юрий... РИА Новости, 18.12.2025
ростов-на-дону
2025
