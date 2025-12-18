Рейтинг@Mail.ru
При пожаре на судне в Ростове-на-Дону из-за атаки ВСУ погибли два человека
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 18.12.2025 (обновлено: 08:38 18.12.2025)
При пожаре на судне в Ростове-на-Дону из-за атаки ВСУ погибли два человека
При пожаре на судне в Ростове-на-Дону из-за атаки ВСУ погибли два человека
Два человека погибли при пожаре на грузовом судне в ростовском порту, который возник из-за атаки БПЛА ВСУ, трое ранены, пожар потушен, сообщил губернатор Юрий... РИА Новости, 18.12.2025
При пожаре на судне в Ростове-на-Дону из-за атаки ВСУ погибли два человека

В Ростове-на-Дону два члена экипажа грузового судна погибли при атаке БПЛА

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре на грузовом судне в ростовском порту, который возник из-за атаки БПЛА ВСУ, трое ранены, пожар потушен, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Ранее он сообщал, что судно повреждено в порту Ростова-на-Дону в результате атаки ВСУ.
"Из-за атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще три - получили ранения. Пожар потушен на площади 20 квадратных метров", - написал Слюсарь в Telegram-канале.
