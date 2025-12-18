https://ria.ru/20251218/ataka-2062815020.html
В Батайске из-за атаки ВСУ погиб один человек
Ранения из-за атаки БПЛА ВСУ в ростовском Батайске получили семь человек, один из них погиб, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 18.12.2025
