Рейтинг@Mail.ru
В Батайске из-за атаки ВСУ погиб один человек - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:26 18.12.2025 (обновлено: 06:33 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/ataka-2062815020.html
В Батайске из-за атаки ВСУ погиб один человек
В Батайске из-за атаки ВСУ погиб один человек - РИА Новости, 18.12.2025
В Батайске из-за атаки ВСУ погиб один человек
Ранения из-за атаки БПЛА ВСУ в ростовском Батайске получили семь человек, один из них погиб, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T06:26:00+03:00
2025-12-18T06:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
батайск
ростов-на-дону
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638517_0:200:3120:1955_1920x0_80_0_0_3d633049d5d4c9cd165527e289f54eae.jpg
https://ria.ru/20251218/ataka-2062815115.html
батайск
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638517_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_9435925582de41d99fe2338b2ea47860.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, батайск, ростов-на-дону, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Батайск, Ростов-на-Дону, Юрий Слюсарь
В Батайске из-за атаки ВСУ погиб один человек

В Батайске из-за атаки ВСУ погиб человек, семеро получили ранения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Ранения из-за атаки БПЛА ВСУ в ростовском Батайске получили семь человек, один из них погиб, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Ранее он сообщал, что строящийся многоэтажный дом поврежден в Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки ВСУ, в соседнем Батайске загорелись два частных дома.
"В Батайске ранения получили семь человек, четверым из них медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали в батайскую БСМП. Одного из них врачи спасти не смогли", - написал Слюсарь в Telegram-канале.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
При пожаре на судне в Ростове-на-Дону из-за атаки ВСУ погибли два человека
06:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБатайскРостов-на-ДонуЮрий Слюсарь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала