Глава Ростова-на-Дону рассказал об атаке ВСУ на город

"Силами оперативных служб ведется тушение возгорания на танкере, ранее пострадавшем у причала в ЗЖМ в результате атаки БПЛА. Разлива нефтепродуктов удалось избежать. К сожалению, имеются погибшие и пострадавшие. Информация уточняется", - написал глава города в Telegram-канале.