https://ria.ru/20251218/ataka-2062802250.html
Глава Ростова-на-Дону рассказал об атаке ВСУ на город
Глава Ростова-на-Дону рассказал об атаке ВСУ на город - РИА Новости, 18.12.2025
Глава Ростова-на-Дону рассказал об атаке ВСУ на город
После атаки БПЛА ВСУ на судно в порту Ростова-на-Дону погибли и пострадали люди, ведется тушение пожара, разлива нефтепродуктов удалось избежать, сообщил глава... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T02:46:00+03:00
2025-12-18T02:46:00+03:00
2025-12-18T02:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростов-на-дону
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
https://ria.ru/20251218/ataka-2062798270.html
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ростов-на-Дону, Вооруженные силы Украины
Глава Ростова-на-Дону рассказал об атаке ВСУ на город
В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА ВСУ в порту загорелся танкер, есть погибшие