В Батайске после атаки ВСУ четырем людям понадобилась медпомощь
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:40 18.12.2025
В Батайске после атаки ВСУ четырем людям понадобилась медпомощь
В Батайске после атаки ВСУ четырем людям понадобилась медпомощь - РИА Новости, 18.12.2025
В Батайске после атаки ВСУ четырем людям понадобилась медпомощь
Медицинская помощь понадобилась четырем людям в Батайске, где из-за атаки ВСУ загорелись два частных дома, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 18.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
батайск
ростов-на-дону
ростов
юрий слюсарь
вооруженные силы украины
батайск
ростов-на-дону
ростов
происшествия, батайск, ростов-на-дону, ростов, юрий слюсарь , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Батайск, Ростов-на-Дону, Ростов, Юрий Слюсарь , Вооруженные силы Украины
В Батайске после атаки ВСУ четырем людям понадобилась медпомощь

В Батайске после атаки ВСУ на дома четырем людям понадобилась медпомощь

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Медицинская помощь понадобилась четырем людям в Батайске, где из-за атаки ВСУ загорелись два частных дома, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Ранее он сообщал, что строящийся многоэтажный дом поврежден в Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки ВСУ, в соседнем Батайске загорелись два частных дома.
"В Батайске медицинская помощь понадобилась четверым жителям", - написал Слюсарь в Telegram-канале.
Он отметил, что в Ростове пострадало два корпуса "многоэтажки-новостройки", разрушения и задымление зафиксированы на уровне пятого этажа.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России
В Ростове-на-Дону после атаки ВСУ повреждено судно
01:36
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБатайскРостов-на-ДонуРостовЮрий СлюсарьВооруженные силы Украины
 
 
