https://ria.ru/20251218/ataka-2062798270.html
В Батайске после атаки ВСУ четырем людям понадобилась медпомощь
Медицинская помощь понадобилась четырем людям в Батайске, где из-за атаки ВСУ загорелись два частных дома, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T01:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
батайск
ростов-на-дону
ростов
юрий слюсарь
вооруженные силы украины
батайск
ростов-на-дону
ростов
