В Ростове-на-Дону после атаки ВСУ повреждено судно
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:36 18.12.2025 (обновлено: 03:41 18.12.2025)
В Ростове-на-Дону после атаки ВСУ повреждено судно
В Ростове-на-Дону после атаки ВСУ повреждено судно
Судно повреждено в порту Ростова-на-Дону после атаки ВСУ, предварительно, среди экипажа есть жертвы, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. РИА Новости, 18.12.2025
В Ростове-на-Дону после атаки ВСУ повреждено судно

В Ростове-на-Дону после атаки ВСУ повреждено судно, есть погибшие среди экипажа

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Судно повреждено в порту Ростова-на-Дону после атаки ВСУ, предварительно, среди экипажа есть жертвы, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Ранее он сообщал, что строящийся многоэтажный дом поврежден в Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки ВСУ, в соседнем Батайске загорелись два частных дома.
"В порту Ростова повреждено судно, по предварительным данным, среди экипажа есть жертвы", - написал Слюсарь в Telegram-канале.
Пункт воздушного наблюдения
Над Крымом и Черным морем уничтожили 30 украинских беспилотников
Вчера, 23:32
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРостовская областьБатайскРостов-на-ДонуЮрий СлюсарьВооруженные силы Украины
 
 
