В Ростове-на-Дону после атаки ВСУ повреждено судно

Судно повреждено в порту Ростова-на-Дону после атаки ВСУ, предварительно, среди экипажа есть жертвы, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. РИА Новости, 18.12.2025
