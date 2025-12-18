Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области из-за атаки ВСУ повреждена гражданская инфраструктура
Специальная военная операция на Украине
 
01:17 18.12.2025 (обновлено: 01:20 18.12.2025)
В Ростовской области из-за атаки ВСУ повреждена гражданская инфраструктура
В Ростовской области из-за атаки ВСУ повреждена гражданская инфраструктура - РИА Новости, 18.12.2025
В Ростовской области из-за атаки ВСУ повреждена гражданская инфраструктура
Строящийся многоэтажный дом поврежден в Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки ВСУ, в соседнем Батайске загорелись два частных дома, сообщил в... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T01:17:00+03:00
2025-12-18T01:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
батайск
ростовская область
ростов
юрий слюсарь
вооруженные силы украины
батайск
ростовская область
ростов
происшествия, батайск, ростовская область, ростов, юрий слюсарь , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Батайск, Ростовская область, Ростов, Юрий Слюсарь , Вооруженные силы Украины
В Ростовской области из-за атаки ВСУ повреждена гражданская инфраструктура

В Ростовской области из-за атаки ВСУ повреждены МКД и два частных дома

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Строящийся многоэтажный дом поврежден в Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки ВСУ, в соседнем Батайске загорелись два частных дома, сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«

"В результате воздушной атаки врага в Ростове и Батайске пострадала гражданская инфраструктура", — написал он.

В западной части Ростова-на-Дону повреждена строящаяся многоэтажка. В Батайске загорелись два частных дома, уточнил Слюсарь.
На место ЧП выехали дежурно-спасательные службы, информация о пострадавших уточняется.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Российская ПВО отразила атаку ВСУ на Севастополь
Вчера, 22:05
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБатайскРостовская областьРостовЮрий СлюсарьВооруженные силы Украины
 
 
