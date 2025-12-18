https://ria.ru/20251218/ataka-2062794718.html
В Ростовской области из-за атаки ВСУ повреждена гражданская инфраструктура
Строящийся многоэтажный дом поврежден в Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки ВСУ, в соседнем Батайске загорелись два частных дома, сообщил в... РИА Новости, 18.12.2025
В Ростовской области из-за атаки ВСУ повреждена гражданская инфраструктура
