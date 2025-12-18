https://ria.ru/20251218/artamonov-2063001470.html
Артамонов: липецкие фермеры даже в непогоду получили богатый урожай
Артамонов: липецкие фермеры даже в непогоду получили богатый урожай - РИА Новости, 18.12.2025
Артамонов: липецкие фермеры даже в непогоду получили богатый урожай
Аграрии Липецкой области даже несмотря на сложную ситуацию, вызванную погодными условиями, смогли получить хороший урожай, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 18.12.2025
ЛИПЕЦК, 18 дек – РИА Новости. Аграрии Липецкой области даже несмотря на сложную ситуацию, вызванную погодными условиями, смогли получить хороший урожай, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
В 2025 году липецкие земледельцы в среднем с 1 гектара получают 110 центнеров кукурузы, что на 30% больше, чем в рекордный по урожайности 2023 год, и на 70% больше, чем годом ранее. В шести округах в этом году средняя урожайность превышает 120 центнеров с гектара. На данный момент намолочено 635 тысяч тонн кукурузы.
Артамонов отметил, что несколько дождливых недель в октябре и ноябре не позволили аграриям оперативно собрать весь урожай. Тем не менее увеличение в 2025 году площади под кукурузу, а также отличная урожайность привели к рекордным результатам. По кукурузе на зерно у региона будет сразу два рекорда: по урожайности и по валовому сбору.
"Несмотря на сложную ситуацию, вызванную погодными условиями осени, наши аграрии проявили чудеса профессионализма и стойкости. Даже в таких условиях они получили богатый урожай", – сказал Артамонов.