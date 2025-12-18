ЦАХАЛ нанесла удары по объектам инфраструктуры "Хезболлы" в Ливане

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам различной инфраструктуры движения "Хезболлах" в разных районах Ливана, заявила в четверг армейская пресс-служба.
"Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам террористической инфраструктуры в нескольких районах Ливана. В ходе ударов были уничтожены объекты террористической инфраструктуры и площадки для запуска (ракет - ред.) в военном комплексе, используемом "Хезболлах" для проведения тренировок для террористов организации, а также позиции для ведения артиллерийского огня и места хранения оружия", - утверждается в сообщении для прессы.
Военные заявили также, что в ходе дополнительных ударов в нескольких районах Ливана были атакованы военные сооружения "Хезболлах", где хранилось оружие и осуществлялась некоторая деятельность группировки.
В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня в соответствии с американским планом урегулирования. Согласно нему, в течение 60 дней с момента прекращения огня армия Ливана должна была занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура движения "Хезболлах" должны были быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен был полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны, при этом Израиль сохранил за собой право отвечать на любое нарушение условий прекращения огня со стороны "Хезболлах".
По прошествии этого периода Израиль вывел войска из соседней страны, но сохранил военное присутствие на пяти приграничных позициях в Ливане. Армия Ливана, в свою очередь, также не сумела полностью обеспечить отход "Хезболлах" к северу от Литани и демонтировать инфраструктуру движения.