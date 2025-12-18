Более 35 объектов здравоохранения модернизировали в Смоленской области

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. В Смоленской области 37 объектов здравоохранения отремонтировали в 2025 году — от крупных городских больниц до ФАПов в сельской местности, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

По его словам, в порядок приводят здания и медицинские кабинеты, меняют инженерные сети, а также оснащают новым оборудованием поликлиники и больницы.

Так, в Сафоновской ЦРБ завершился капитальный ремонт кровли хирургического корпуса и отделения реанимации и анестезиологии. Обновлены входные группы в инфекционном отделении. Приобретены флюоромаммограф, рентгеновские аппараты, флюорограф, аппарат УЗИ, оборудование для лаборатории, ЭКГ-аппараты, автомобили для оказания неотложной медицинской помощи. Всего в этом году для медучреждений области приобретено более 420 единиц оборудования.

"Капремонт завершается также в Дорогобужской ЦРБ. Здесь обновлены приемное, рентгенологическое, неврологическое, акушерско-гинекологическое и терапевтическое отделения, проведен ремонт системы вентиляции. В учреждении открыты новые реанимационные отделения с современным операционным блоком, установлено оборудование, которое позволяет врачам проводить сложные операции на более высоком уровне", — написал Анохин в своем официальном телеграм-канале.

В этом году приведены в порядок подстанции скорой медицинской помощи в Рославльском, Шумячском, Ершичском, Починковском, Дорогобужском, Ярцевском, Новодугинском муниципальных округах. В 2026 году эту работу продолжат.