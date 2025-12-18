Рейтинг@Mail.ru
Более 35 объектов здравоохранения модернизировали в Смоленской области - РИА Новости, 18.12.2025
Смоленская область
Смоленская область
 
18:41 18.12.2025
Более 35 объектов здравоохранения модернизировали в Смоленской области
Более 35 объектов здравоохранения модернизировали в Смоленской области - РИА Новости, 18.12.2025
Более 35 объектов здравоохранения модернизировали в Смоленской области
В Смоленской области 37 объектов здравоохранения отремонтировали в 2025 году — от крупных городских больниц до ФАПов в сельской местности, сообщил губернатор... РИА Новости, 18.12.2025
смоленская область
смоленская область
василий анохин
смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
Более 35 объектов здравоохранения модернизировали в Смоленской области

Анохин: 37 медобъектов отремонтировали в 2025 году в Смоленской области

© iStock.com / megaflopp
Прием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© iStock.com / megaflopp
Прием у врача. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. В Смоленской области 37 объектов здравоохранения отремонтировали в 2025 году — от крупных городских больниц до ФАПов в сельской местности, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
По его словам, в порядок приводят здания и медицинские кабинеты, меняют инженерные сети, а также оснащают новым оборудованием поликлиники и больницы.
Так, в Сафоновской ЦРБ завершился капитальный ремонт кровли хирургического корпуса и отделения реанимации и анестезиологии. Обновлены входные группы в инфекционном отделении. Приобретены флюоромаммограф, рентгеновские аппараты, флюорограф, аппарат УЗИ, оборудование для лаборатории, ЭКГ-аппараты, автомобили для оказания неотложной медицинской помощи. Всего в этом году для медучреждений области приобретено более 420 единиц оборудования.
"Капремонт завершается также в Дорогобужской ЦРБ. Здесь обновлены приемное, рентгенологическое, неврологическое, акушерско-гинекологическое и терапевтическое отделения, проведен ремонт системы вентиляции. В учреждении открыты новые реанимационные отделения с современным операционным блоком, установлено оборудование, которое позволяет врачам проводить сложные операции на более высоком уровне", — написал Анохин в своем официальном телеграм-канале.
В этом году приведены в порядок подстанции скорой медицинской помощи в Рославльском, Шумячском, Ершичском, Починковском, Дорогобужском, Ярцевском, Новодугинском муниципальных округах. В 2026 году эту работу продолжат.
"Приоритетной остается задача по привлечению медицинских работников. В этом году в медицинские учреждения трудоустроено 67 специалистов. В настоящее время по программам целевого обучения получают образование 1107 студентов, которые после окончания вузов и ссузов будут работать в больницах и поликлиниках региона", — подытожил губернатор.
Смоленская областьСмоленская областьВасилий Анохин
 
 
