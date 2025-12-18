Россия привлечет к ответственности виновных в экспроприации активов

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия задействует все правовые механизмы по привлечению к ответственности тех, кто будет в ответе за возможную экспроприацию российских активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В эфире телеканала "Россия 1" пресс-секретарь главы государства сообщил, что любые действия, связанные с экспроприацией российских активов, получат ответную реакцию, а ответственность будут нести и те, кто принимал решения коллегиально, и те, кто принимал решения персонально, и те, кто их выполнял.