Россия привлечет к ответственности виновных в экспроприации активов

2025-12-18T20:46:00+03:00
2025-12-18T20:46:00+03:00
2025-12-18T20:47:00+03:00
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия задействует все правовые механизмы по привлечению к ответственности тех, кто будет в ответе за возможную экспроприацию российских активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В эфире телеканала "Россия 1" пресс-секретарь главы государства сообщил, что любые действия, связанные с экспроприацией российских активов, получат ответную реакцию, а ответственность будут нести и те, кто принимал решения коллегиально, и те, кто принимал решения персонально, и те, кто их выполнял.
"Для этого будут задействоваться все возможные правовые механизмы", - сказал Песков
.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран-участниц Европейского союза на использование российских суверенных активов для Киева
. Обсуждается сумма - от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина
условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой
материального ущерба", при этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС
о выплате Россией
репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель
давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7
заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в Европейском союзе, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear
- одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия
сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.