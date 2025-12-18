Россия призовет к ответу тех, кто попробует забрать активы, заявил Песков

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Любые действия по экспроприации российских активов на Западе получат ответ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы неоднократно говорили, что любые действия, связанные с экспроприацией наших активов, получат ответную реакцию", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос, рассматривает ли Российская Федерация возможность ответной экспроприации или заморозки активов Запада в РФ.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран-участниц Европейского союза на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма - от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба", при этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в Европейском союзе, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.