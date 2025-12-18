Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал, кто ответит за возможную экспроприацию активов России - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:33 18.12.2025 (обновлено: 20:41 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/aktivy-2063052310.html
Песков рассказал, кто ответит за возможную экспроприацию активов России
Песков рассказал, кто ответит за возможную экспроприацию активов России - РИА Новости, 18.12.2025
Песков рассказал, кто ответит за возможную экспроприацию активов России
Ответственность за возможную экспроприацию активов РФ на Западе будут нести и те, кто принимал соответствующие решения, и те, кто их выполнял, предупредил... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T20:33:00+03:00
2025-12-18T20:41:00+03:00
россия
москва
дмитрий песков
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063031837_0:238:2991:1920_1920x0_80_0_0_989dafb84c052f45da263cccd41f1dc3.jpg
https://ria.ru/20251218/zelenskiy-2062996591.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063031837_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_9461d062adb21f908228b7d550c83a36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, дмитрий песков, санкции в отношении россии
Россия, Москва, Дмитрий Песков, Санкции в отношении России
Песков рассказал, кто ответит за возможную экспроприацию активов России

Песков: за конфискацию активов будут ответят те, кто принимал и исполнял решение

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Ответственность за возможную экспроприацию активов РФ на Западе будут нести и те, кто принимал соответствующие решения, и те, кто их выполнял, предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ответственность будут нести те, кто принимал решения коллегиально, те, кто принимал решения персонально. И те, кто их выполнял", - сказал Песков "России 1", говоря о возможных ответных мерах Москвы в случае экспроприации российских активов на Западе.
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
ЕС примет решение по российским активам до конца года, заявил Зеленский
Вчера, 17:33
 
РоссияМоскваДмитрий ПесковСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала