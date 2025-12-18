Рейтинг@Mail.ru
Каллас рассказала, как на Бельгию повлияет предложение ЕК по активам России - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:39 18.12.2025 (обновлено: 14:01 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/aktivy-2062889325.html
Каллас рассказала, как на Бельгию повлияет предложение ЕК по активам России
Каллас рассказала, как на Бельгию повлияет предложение ЕК по активам России - РИА Новости, 18.12.2025
Каллас рассказала, как на Бельгию повлияет предложение ЕК по активам России
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас утверждает, что предложение ЕК по активам РФ снимет с Бельгии давление России и США и снизит риск судов, поскольку недовольные,... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T12:39:00+03:00
2025-12-18T14:01:00+03:00
в мире
бельгия
россия
сша
кайя каллас
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062914866_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_db3f7d2515b24f8ecc7d6d3e830fb446.jpg
https://ria.ru/20251218/orban-2062857738.html
бельгия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062914866_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_a9b8b6748c2089cd94b27397f713fe7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бельгия, россия, сша, кайя каллас, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Бельгия, Россия, США, Кайя Каллас, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Каллас рассказала, как на Бельгию повлияет предложение ЕК по активам России

Каллас: предложение ЕК по активам РФ снизит риск судов против Бельгии

© Getty Images / Anadolu/Dursun AydemirГлава дипломатии ЕС Кая Каллас общается с представлителями СМИ перед саммитом ЕС в Брюсселе, Бельгия
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас общается с представлителями СМИ перед саммитом ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Getty Images / Anadolu/Dursun Aydemir
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас общается с представлителями СМИ перед саммитом ЕС в Брюсселе, Бельгия
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас утверждает, что предложение ЕК по активам РФ снимет с Бельгии давление России и США и снизит риск судов, поскольку недовольные, по ее мнению, могут подать в суд против самого ЕС.
"Я понимаю, что Бельгия находится под большим давлением со стороны России, европейских стран, а также Соединенных Штатов. И для того, чтобы снять это давление, на самом деле, у нас должно быть европейское предложение. Тогда Бельгия просто будет соблюдать закон, и любой, у кого есть какие-либо сомнения, может обратиться в суд против Европейского союза", - заявила она перед началом в Брюсселе европейского саммита, на котором обсуждают финансирование Украины в ближайшие два года.
Поскольку у Запада больше нет свободных финансов, на столе два предложения: общеевропейский займ или кредит Киеву под замороженные в ЕС российские суверенные активы.
Бельгия отказывается принимать предложение Еврокомиссии по российским активам, премьер страны Барт де Вевер назвал это "воровством".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Идея конфискации российских активов мертва, заявил Орбан
11:13
 
В миреБельгияРоссияСШАКайя КалласЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала