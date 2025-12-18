https://ria.ru/20251218/aktivy-2062854174.html
Премьер Бельгии рассказал, чего опасается после изъятия российских активов
Премьер Бельгии рассказал, чего опасается после изъятия российских активов - РИА Новости, 18.12.2025
Премьер Бельгии рассказал, чего опасается после изъятия российских активов
Союзники России, такие как Китай или ЮАР, могут присоединиться к ее юридическим мерам в ответ на изъятие российских замороженных активов, заявил премьер-министр РИА Новости, 18.12.2025
в мире, бельгия, россия, китай, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Премьер Бельгии рассказал, чего опасается после изъятия российских активов
