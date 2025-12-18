Рейтинг@Mail.ru
Премьер Бельгии рассказал, чего опасается после изъятия российских активов
10:57 18.12.2025 (обновлено: 11:12 18.12.2025)
Премьер Бельгии рассказал, чего опасается после изъятия российских активов
Премьер Бельгии рассказал, чего опасается после изъятия российских активов
Союзники России, такие как Китай или ЮАР, могут присоединиться к ее юридическим мерам в ответ на изъятие российских замороженных активов, заявил премьер-министр РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T10:57:00+03:00
2025-12-18T11:12:00+03:00
в мире
бельгия
россия
китай
еврокомиссия
санкции в отношении россии
в мире, бельгия, россия, китай, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Бельгия, Россия, Китай, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Премьер Бельгии рассказал, чего опасается после изъятия российских активов

Премьер Бельгии выразил опасения, что изъятие активов РФ вызовет контрмеры

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Союзники России, такие как Китай или ЮАР, могут присоединиться к ее юридическим мерам в ответ на изъятие российских замороженных активов, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, выступая в парламенте страны.
"Не исключено, что будут предприняты юридические действия против Бельгии или других финансовых институтов, участвующих в операциях, в других странах... таких, как Китай и Южная Африка, которые в той или иной степени благоприятны для России или близки к ней", - заявил де Вевер, говоря о возможных последствиях конфискации российских активов.
По его словам, предлагаемые на данном этапе Еврокомиссией гарантии покрытия рисков остаются недостаточными.
"Это всеобъемлющее покрытие должно охватывать все виды рисков, такие, как арбитраж и другие судебные разбирательства", - добавил он.
"Прыгать с парашютом вместе". Премьер Бельгии ответил на идею ЕС об активах
11:04
 
В мире Бельгия Россия Китай Еврокомиссия Санкции в отношении России
 
 
