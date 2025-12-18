Рейтинг@Mail.ru
10:32 18.12.2025 (обновлено: 11:01 18.12.2025)
Премьер Бельгии призвал весь ЕС взять риски от использования активов России
БРЮССЕЛЬ, 18 дек - РИА новости. Весь ЕС должен взять на себя все финансовые риски, поскольку сумма компенсаций в судах может значительно превысить сумму активов РИА Новости, 18.12.2025
экономика, бельгия, евросоюз, санкции в отношении россии, россия
Экономика, Бельгия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Россия
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 дек - РИА новости. Весь ЕС должен взять на себя все финансовые риски, поскольку сумма компенсаций в судах может значительно превысить сумму активов РФ, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.
"Вот почему Бельгия продолжает требовать, чтобы Европейский Союз, а не только Бельгия, взял на себя полную финансовую ответственность за весь риск, который по сегодня остается неизвестным… Компенсации по таким делам часто превышают основную сумму из-за значительных дополнительных затрат, таких как судебные издержки, задолженность по процентам или возмещение убытков", - сказал он.
