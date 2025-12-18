https://ria.ru/20251218/aktivy-2062845831.html
Премьер Бельгии призвал весь ЕС взять риски от использования активов России
Премьер Бельгии призвал весь ЕС взять риски от использования активов России - РИА Новости, 18.12.2025
Премьер Бельгии призвал весь ЕС взять риски от использования активов России
БРЮССЕЛЬ, 18 дек - РИА новости. Весь ЕС должен взять на себя все финансовые риски, поскольку сумма компенсаций в судах может значительно превысить сумму активов РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T10:32:00+03:00
2025-12-18T10:32:00+03:00
2025-12-18T11:01:00+03:00
экономика
бельгия
евросоюз
санкции в отношении россии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060442999_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_54609c5855c21c90e9cc35f88e97e3b8.jpg
https://ria.ru/20251218/sammit-2062854046.html
бельгия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060442999_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c9ce3fa0d5ebc53c6d5c4125ed834e6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, бельгия, евросоюз, санкции в отношении россии, россия
Экономика, Бельгия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Россия
Премьер Бельгии призвал весь ЕС взять риски от использования активов России
Премьер Бельгии: сумма компенсаций может сильно превысить сумму активов России