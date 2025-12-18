Изъятие активов России нарушит международное право, заявил премьер Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Использование российских активов может нарушить международное право, такого никогда не делали, даже во время Второй мировой войны, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

"Это потенциальное нарушение международного права. Мы никогда раньше этого не делали. Даже во время Второй мировой войны такого никогда не случалось", - заявил Вевер, выступая в парламенте страны в четверг, говоря о возможном использовании замороженных российских активов.