Изъятие активов России нарушит международное право, заявил премьер Бельгии
Изъятие активов России нарушит международное право, заявил премьер Бельгии
Использование российских активов может нарушить международное право, такого никогда не делали, даже во время Второй мировой войны, заявил премьер-министр... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T10:20:00+03:00
в мире
бельгия
санкции в отношении россии
россия
Изъятие активов России нарушит международное право, заявил премьер Бельгии
