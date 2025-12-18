Рейтинг@Mail.ru
10:20 18.12.2025 (обновлено: 10:45 18.12.2025)
Изъятие активов России нарушит международное право, заявил премьер Бельгии

Премьер Бельгии: изъятие российских активов может нарушить международное право

© Getty Images / Omer MessingerПремьер-министр Бельгии Барт де Вевер
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Getty Images / Omer Messinger
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Использование российских активов может нарушить международное право, такого никогда не делали, даже во время Второй мировой войны, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.
"Это потенциальное нарушение международного права. Мы никогда раньше этого не делали. Даже во время Второй мировой войны такого никогда не случалось", - заявил Вевер, выступая в парламенте страны в четверг, говоря о возможном использовании замороженных российских активов.
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Премьер Бельгии предрек крах Euroclear в случае изъятия российских активов
