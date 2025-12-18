Рейтинг@Mail.ru
Заморозка активов России усиливает БРИКС, считает аналитик - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:03 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/aktivy-2062816991.html
Заморозка активов России усиливает БРИКС, считает аналитик
Заморозка активов России усиливает БРИКС, считает аналитик - РИА Новости, 18.12.2025
Заморозка активов России усиливает БРИКС, считает аналитик
Заморозка российских активов стала переломным моментом для Брюсселя и подрывает доверие к евро, одновременно ускоряя процессы дедоларизации и консолидации стран РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T07:03:00+03:00
2025-12-18T07:03:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
евросоюз
еврокомиссия
euroclear
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755614919_0:78:3265:1915_1920x0_80_0_0_ca517aa9315a1a252b62dea1a7ba6d01.jpg
https://ria.ru/20251217/es-2062785398.html
https://ria.ru/20251217/belgiya-2062784023.html
https://ria.ru/20251217/es-2062769910.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755614919_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_e81d1f6e4a7c090d274dd6fbd4073995.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, евросоюз, еврокомиссия, euroclear, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Киев, Евросоюз, Еврокомиссия, Euroclear, Санкции в отношении России
Заморозка активов России усиливает БРИКС, считает аналитик

Аналитик Сюзерен: заморозка активов РФ бьет по евро и усиливает БРИКС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 18 дек – РИА Новости. Заморозка российских активов стала переломным моментом для Брюсселя и подрывает доверие к евро, одновременно ускоряя процессы дедоларизации и консолидации стран БРИКС, такое мнение выразила РИА Новости турецкий финансовый аналитик Ягмур Сюзерен.
Европейские чиновники опасаются, что неспособность Евросоюза договориться по вопросу изъятия замороженных российских активов на нужды Киева будет иметь катастрофические последствия для репутации ЕС, сообщило ранее издание Politico. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что в ЕС начинают ругаться между собой по вопросу, можно ли своровать российские деньги. При этом, как отметил министр, здравые голоса пытаются потопить в "окриках" из Брюсселя. Лавров также отмечал, что Москва ответит на конфискацию российских активов.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Венгрии рассказали, почему ЕС снял вопрос об активах России
Вчера, 23:47
"Евросоюз на неопределенный срок заморозил активы Центрального банка России на сумму около 210 миллиардов евро и параллельно готовит кредитный пакет для Украины в размере 90 миллиардов евро, который планируется финансировать за счет доходов от этих средств. При принятии решения впервые было фактически обойдено правило единогласия, закрепленное в статье 122 договоров ЕС, а Венгрия и Словакия оказались исключены из процесса согласования. Этот шаг является переломным не только для ситуации вокруг Украины, но и для принципов защиты права собственности и верховенства закона внутри Евросоюза", - сказала собеседник РИА Новости.
По её словам, бессрочное использование государственных активов в политических целях подрывает доверие к европейской валюте.
"Этот шаг также способствует ускорению глобальных финансовых сдвигов, включая дедоларизацию и усиление альтернативных объединений", - считает Сюзерен.
Здание парламента Бельгии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Бельгия обвинила СМИ в дискредитации из-за позиции по активам России
Вчера, 23:36
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против этого предложения, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите 18-19 декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
МИД Бельгии рассказал о работе над предложением ЕК по российским активам
Вчера, 21:52
 
В миреРоссияУкраинаКиевЕвросоюзЕврокомиссияEuroclearСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала