Заморозка активов России усиливает БРИКС, считает аналитик

АНКАРА, 18 дек – РИА Новости. Заморозка российских активов стала переломным моментом для Брюсселя и подрывает доверие к евро, одновременно ускоряя процессы дедоларизации и консолидации стран БРИКС, такое мнение выразила РИА Новости турецкий финансовый аналитик Ягмур Сюзерен.

Европейские чиновники опасаются, что неспособность Евросоюза договориться по вопросу изъятия замороженных российских активов на нужды Киева будет иметь катастрофические последствия для репутации ЕС, сообщило ранее издание Politico. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что в ЕС начинают ругаться между собой по вопросу, можно ли своровать российские деньги. При этом, как отметил министр, здравые голоса пытаются потопить в "окриках" из Брюсселя. Лавров также отмечал, что Москва ответит на конфискацию российских активов.

"Евросоюз на неопределенный срок заморозил активы Центрального банка России на сумму около 210 миллиардов евро и параллельно готовит кредитный пакет для Украины в размере 90 миллиардов евро, который планируется финансировать за счет доходов от этих средств. При принятии решения впервые было фактически обойдено правило единогласия, закрепленное в статье 122 договоров ЕС, а Венгрия и Словакия оказались исключены из процесса согласования. Этот шаг является переломным не только для ситуации вокруг Украины, но и для принципов защиты права собственности и верховенства закона внутри Евросоюза", - сказала собеседник РИА Новости.

По её словам, бессрочное использование государственных активов в политических целях подрывает доверие к европейской валюте.

"Этот шаг также способствует ускорению глобальных финансовых сдвигов, включая дедоларизацию и усиление альтернативных объединений", - считает Сюзерен.

Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева . Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.

Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Euroclear и Европейский центральный банк ( ЕЦБ ) выступили против этого предложения, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите 18-19 декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.