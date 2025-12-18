Рейтинг@Mail.ru
Аксенов рассказал о мерах по обеспечению безопасности Крыма - РИА Новости, 18.12.2025
12:06 18.12.2025
Аксенов рассказал о мерах по обеспечению безопасности Крыма
Аксенов рассказал о мерах по обеспечению безопасности Крыма - РИА Новости, 18.12.2025
Аксенов рассказал о мерах по обеспечению безопасности Крыма
В Крыму принимаются меры по обеспечению безопасности, чтобы населению не грозила опасность со стороны Украины, заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 18.12.2025
Аксенов рассказал о мерах по обеспечению безопасности Крыма

Аксенов заявил, что в Крыму принимаются меры по обеспечению безопасности

Глава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. В Крыму принимаются меры по обеспечению безопасности, чтобы населению не грозила опасность со стороны Украины, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Меры, которые принимает наш лидер, глава государства по обеспечению безопасности Крыма, и ребята, которые на фронте выполняют боевые задачи, они достаточны для того, чтобы крымчане себя чувствовали в безопасности с точки зрения любых сухопутных действий", - сказал Аксенов в эфире "России 24", комментируя угрозы, которые исходят от Украины.
Группа иностранных журналистов прибыла с визитом в Крым
