https://ria.ru/20251218/aksenov-2062875769.html
Аксенов рассказал о мерах по обеспечению безопасности Крыма
Аксенов рассказал о мерах по обеспечению безопасности Крыма - РИА Новости, 18.12.2025
Аксенов рассказал о мерах по обеспечению безопасности Крыма
В Крыму принимаются меры по обеспечению безопасности, чтобы населению не грозила опасность со стороны Украины, заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T12:06:00+03:00
2025-12-18T12:06:00+03:00
2025-12-18T12:06:00+03:00
в мире
республика крым
украина
сергей аксенов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1856950420_377:437:3242:2048_1920x0_80_0_0_c67fc39812ee221f58c9f1c41fb50292.jpg
https://ria.ru/20251217/krym-2062703934.html
республика крым
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1856950420_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_4b645646b1d68596adfa25bfec0725c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, республика крым, украина, сергей аксенов (политик)
В мире, Республика Крым, Украина, Сергей Аксенов (политик)
Аксенов рассказал о мерах по обеспечению безопасности Крыма
Аксенов заявил, что в Крыму принимаются меры по обеспечению безопасности