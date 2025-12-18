Россия поможет Африке стать центром многополярного мира, заявил Лавров

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российская дипломатия будет содействовать становлению Африканского континента в качестве влиятельного центра многополярного мира, Москве важно, что Африка стремится говорить единым голосом на мировой арене, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Для нас важно, что Африка стремится говорить единым голосом на международной арене. Российская дипломатия будет содействовать становлению Африканского континента в качестве влиятельного центра многополярного мира. Этот приоритет зафиксирован в Концепции внешней политики РФ", - сказал Лавров в своей статье для африканских СМИ, приуроченной к проведению второй министерской конференции Форума партнерства "Россия - Африка".
Он отметил, что Россия считает неотъемлемым правом африканцев самостоятельно определять пути и модели своего развития, а также выбирать международных партнеров.
"В России рады тому, что Африка переживает своего рода второе пробуждение. Если в середине прошлого века кульминацией стала деколонизация, то сейчас африканцы борются за суверенизацию всех сторон своей жизни. Мы полностью поддерживаем эту борьбу. Символично, что Россия активно выступает в ООН и на других международных площадках за расширение усилий по искоренению современных практик неоколониализма", - подчеркнул министр.
Лавров указал, что Москва последовательно выступает за исправление исторической несправедливости и обязательный учет интересов Африки в работе над реформой Совета Безопасности ООН. Кроме того, Россия приветствует более широкое вовлечение африканских стран в деятельность БРИКС, играющего всё более весомую роль в продвижении коллективных чаяний Глобального Юга и мирового большинства, добавил министр.
"Россия и Африка - естественные союзники в деле демократизации международных отношений на принципах Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи... В качестве постоянного члена СБ ООН Россия уделяет особое внимание поддержанию мира и безопасности в Африке как необходимому условию ее социально-экономического прогресса", - заключил глава МИД РФ.