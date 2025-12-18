Россия поможет Африке стать центром многополярного мира, заявил Лавров

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российская дипломатия будет содействовать становлению Африканского континента в качестве влиятельного центра многополярного мира, Москве важно, что Африка стремится говорить единым голосом на мировой арене, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Россия и Африка - естественные союзники в деле демократизации международных отношений на принципах Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи... В качестве постоянного члена СБ ООН Россия уделяет особое внимание поддержанию мира и безопасности в Африке как необходимому условию ее социально-экономического прогресса", - заключил глава МИД РФ.