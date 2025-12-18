Рейтинг@Mail.ru
Россия поможет Африке стать центром многополярного мира, заявил Лавров - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/afrika-2062969079.html
Россия поможет Африке стать центром многополярного мира, заявил Лавров
Россия поможет Африке стать центром многополярного мира, заявил Лавров - РИА Новости, 18.12.2025
Россия поможет Африке стать центром многополярного мира, заявил Лавров
Российская дипломатия будет содействовать становлению Африканского континента в качестве влиятельного центра многополярного мира, Москве важно, что Африка... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T16:34:00+03:00
2025-12-18T16:34:00+03:00
в мире
россия
африка
москва
сергей лавров
оон
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_19393b527e1769ad4bad1ea2e6cba6c5.jpg
https://ria.ru/20251218/mid-2062961766.html
https://ria.ru/20251218/lavrov-2062965858.html
россия
африка
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_b824799a7dc9d32f7cd45de1fa9fddb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, африка, москва, сергей лавров, оон, брикс
В мире, Россия, Африка, Москва, Сергей Лавров, ООН, БРИКС
Россия поможет Африке стать центром многополярного мира, заявил Лавров

Лавров: Россия поможет Африке стать значимым центром многополярного мира

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российская дипломатия будет содействовать становлению Африканского континента в качестве влиятельного центра многополярного мира, Москве важно, что Африка стремится говорить единым голосом на мировой арене, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Для нас важно, что Африка стремится говорить единым голосом на международной арене. Российская дипломатия будет содействовать становлению Африканского континента в качестве влиятельного центра многополярного мира. Этот приоритет зафиксирован в Концепции внешней политики РФ", - сказал Лавров в своей статье для африканских СМИ, приуроченной к проведению второй министерской конференции Форума партнерства "Россия - Африка".
Россия - Африка. - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Россия планирует торговать со cтранами Африки в нацвалютах, заявил Лавров
Вчера, 16:14
Он отметил, что Россия считает неотъемлемым правом африканцев самостоятельно определять пути и модели своего развития, а также выбирать международных партнеров.
"В России рады тому, что Африка переживает своего рода второе пробуждение. Если в середине прошлого века кульминацией стала деколонизация, то сейчас африканцы борются за суверенизацию всех сторон своей жизни. Мы полностью поддерживаем эту борьбу. Символично, что Россия активно выступает в ООН и на других международных площадках за расширение усилий по искоренению современных практик неоколониализма", - подчеркнул министр.
Лавров указал, что Москва последовательно выступает за исправление исторической несправедливости и обязательный учет интересов Африки в работе над реформой Совета Безопасности ООН. Кроме того, Россия приветствует более широкое вовлечение африканских стран в деятельность БРИКС, играющего всё более весомую роль в продвижении коллективных чаяний Глобального Юга и мирового большинства, добавил министр.
"Россия и Африка - естественные союзники в деле демократизации международных отношений на принципах Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи... В качестве постоянного члена СБ ООН Россия уделяет особое внимание поддержанию мира и безопасности в Африке как необходимому условию ее социально-экономического прогресса", - заключил глава МИД РФ.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Лавров рассказал о роли форума партнерства Россия — Африка
Вчера, 16:26
 
В миреРоссияАфрикаМоскваСергей ЛавровООНБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала