Около 35 тыс. жителей МО оформили льготу на протезирование зубов

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.Жителям Московской области предоставлена возможность удаленно подать заявление на получение справки, удостоверяющей право на бесплатное протезирование зубов. С начала года данной услугой воспользовались больше 35 тыс. граждан, написал 360.ru

Право на безвозмездное производство и восстановление зубных конструкций предоставляется определенным группам населения, включая ветеранов труда и военных служб, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, неработающих пенсионеров и граждан предпенсионного возраста с учетом их доходов, а также лиц иных льготныхкатегорий.

Заявление доступно для подачи онлайн через портал региональных госуслуг в подразделе "Поддержка" – "Отдых и здоровье".