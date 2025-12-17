Рейтинг@Mail.ru
Около 35 тыс. жителей МО оформили льготу на протезирование зубов
Новости Подмосковья
 
15:42 17.12.2025
Около 35 тыс. жителей МО оформили льготу на протезирование зубов
Около 35 тыс. жителей МО оформили льготу на протезирование зубов
2025
Новости
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Около 35 тыс. жителей МО оформили льготу на протезирование зубов

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.Жителям Московской области предоставлена возможность удаленно подать заявление на получение справки, удостоверяющей право на бесплатное протезирование зубов. С начала года данной услугой воспользовались больше 35 тыс. граждан, написал 360.ru.
Право на безвозмездное производство и восстановление зубных конструкций предоставляется определенным группам населения, включая ветеранов труда и военных служб, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, неработающих пенсионеров и граждан предпенсионного возраста с учетом их доходов, а также лиц иных льготныхкатегорий.
Заявление доступно для подачи онлайн через портал региональных госуслуг в подразделе "Поддержка" – "Отдых и здоровье".
Прежде чем приступить к оформлению заявки, важно предварительно обратиться к врачу-стоматологу. Далее потребуется заполнить соответствующую анкету непосредственно на официальном веб-ресурсе. Услуга бесплатна, сроки рассмотрения обращения составляют семь рабочих дней. По истечении указанного срока ответ направляется заявителю в личный кабинет, после чего остается ожидать свою очередь на оказание услуги.
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
