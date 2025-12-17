https://ria.ru/20251217/zuby-2062679712.html
Около 35 тыс. жителей МО оформили льготу на протезирование зубов
Около 35 тыс. жителей МО оформили льготу на протезирование зубов
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Жителям Московской области предоставлена возможность удаленно подать заявление на получение справки, удостоверяющей право на бесплатное протезирование зубов. С начала года данной услугой воспользовались больше 35 тыс. граждан, написал 360.ru
Право на безвозмездное производство и восстановление зубных конструкций предоставляется определенным группам населения, включая ветеранов труда и военных служб, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, неработающих пенсионеров и граждан предпенсионного возраста с учетом их доходов, а также лиц иных льготныхкатегорий.
Заявление доступно для подачи онлайн через портал региональных госуслуг в подразделе "Поддержка" – "Отдых и здоровье".
Прежде чем приступить к оформлению заявки, важно предварительно обратиться к врачу-стоматологу. Далее потребуется заполнить соответствующую анкету непосредственно на официальном веб-ресурсе. Услуга бесплатна, сроки рассмотрения обращения составляют семь рабочих дней. По истечении указанного срока ответ направляется заявителю в личный кабинет, после чего остается ожидать свою очередь на оказание услуги.