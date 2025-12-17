Рейтинг@Mail.ru
В Московском зоопарке поселились самые крупные из современных хищные птицы - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
10:49 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/zoopark-2062563565.html
В Московском зоопарке поселились самые крупные из современных хищные птицы
В Московском зоопарке поселились самые крупные из современных хищные птицы - РИА Новости, 17.12.2025
В Московском зоопарке поселились самые крупные из современных хищные птицы
Андские кондоры, самые крупные из современных хищных птиц, поселились в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T10:49:00+03:00
2025-12-17T10:49:00+03:00
хорошие новости
общество
южная америка
светлана акулова
московский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062562933_89:0:1511:800_1920x0_80_0_0_7a75bb36b55c723c91c2b8eb5f3867d9.jpg
https://ria.ru/20251216/oslik-2062366539.html
https://ria.ru/20251213/dindin-2061844850.html
южная америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062562933_267:0:1334:800_1920x0_80_0_0_527a36370adb0d630bc30a6c4d9f50ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, южная америка, светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Южная Америка, Светлана Акулова, Московский зоопарк
В Московском зоопарке поселились самые крупные из современных хищные птицы

В Московском зоопарке поселились андские кондоры

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыАндский кондор в Московском зоопарке
Андский кондор в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Андский кондор в Московском зоопарке
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Андские кондоры, самые крупные из современных хищных птиц, поселились в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Два андских кондора - самец и самка - поселились на старой территории Московского зоопарка, подведомственного (столичному - ред.) департаменту культуры. Это самые крупные из современных хищных птиц, которые обитают в Южной Америке, в горной цепи Анд", - говорится в сообщении.
Ослик Жорик - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Перевозивший снаряды в зоне СВО ослик будет жить в Московском зоопарке
16 декабря, 13:27
В департаменте культуры отметили, что гости могут наблюдать кондоров в вольере экспозиции "Скала хищных птиц", где находится искусственная гора с многочисленными гротами и балконами. В соседнем вольере живут беркуты, могильники и степные орлы.
"Первой на территорию экспозиции переехала самка, а чуть позже к ней присоединился самец. В их вольере находятся домик, пни из бревен, присады и гнездовые ниши для будущего потомства. Птицам также подготовили бассейн с проточной водой", - добавляется в сообщении.
По информации департамента культуры, в рацион южноамериканских птиц входят говядина, крысы и перепелки.
"Сейчас у птиц проходит период адаптации друг к другу, оба кондора очень осторожны. Они общаются друг с другом во время кормления. В остальное время самка предпочитает держаться в нише наверху скалы, либо на верхушке дерева. А самец большую часть времени проводит внизу, исследуя вольер. Его можно легко отличить по большому темно-красному гребню на голове", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.
Панда Диндин радуется выпавшему снегу в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В Московском зоопарке показали, как панда Диндин играет в снегу
13 декабря, 14:44
 
Хорошие новостиОбществоЮжная АмерикаСветлана АкуловаМосковский зоопарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала