В Московском зоопарке поселились самые крупные из современных хищные птицы
Андские кондоры, самые крупные из современных хищных птиц, поселились в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T10:49:00+03:00
2025-12-17T10:49:00+03:00
2025-12-17T10:49:00+03:00
хорошие новости
общество
южная америка
светлана акулова
московский зоопарк
В Московском зоопарке поселились андские кондоры
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Андские кондоры, самые крупные из современных хищных птиц, поселились в Московском зоопарке, сообщается
на сайте мэра и правительства столицы.
"Два андских кондора - самец и самка - поселились на старой территории Московского зоопарка
, подведомственного (столичному - ред.) департаменту культуры. Это самые крупные из современных хищных птиц, которые обитают в Южной Америке
, в горной цепи Анд", - говорится в сообщении.
В департаменте культуры отметили, что гости могут наблюдать кондоров в вольере экспозиции "Скала хищных птиц", где находится искусственная гора с многочисленными гротами и балконами. В соседнем вольере живут беркуты, могильники и степные орлы.
"Первой на территорию экспозиции переехала самка, а чуть позже к ней присоединился самец. В их вольере находятся домик, пни из бревен, присады и гнездовые ниши для будущего потомства. Птицам также подготовили бассейн с проточной водой", - добавляется в сообщении.
По информации департамента культуры, в рацион южноамериканских птиц входят говядина, крысы и перепелки.
"Сейчас у птиц проходит период адаптации друг к другу, оба кондора очень осторожны. Они общаются друг с другом во время кормления. В остальное время самка предпочитает держаться в нише наверху скалы, либо на верхушке дерева. А самец большую часть времени проводит внизу, исследуя вольер. Его можно легко отличить по большому темно-красному гребню на голове", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова
, чьи слова приводятся в сообщении.