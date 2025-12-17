В Московском зоопарке поселились самые крупные из современных хищные птицы

В департаменте культуры отметили, что гости могут наблюдать кондоров в вольере экспозиции "Скала хищных птиц", где находится искусственная гора с многочисленными гротами и балконами. В соседнем вольере живут беркуты, могильники и степные орлы.

"Первой на территорию экспозиции переехала самка, а чуть позже к ней присоединился самец. В их вольере находятся домик, пни из бревен, присады и гнездовые ниши для будущего потомства. Птицам также подготовили бассейн с проточной водой", - добавляется в сообщении.