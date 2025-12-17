Товарный знак "Корчма Тарас Бульба" выставили на продажу

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Товарный знак "Корчма Тарас Бульба", который ранее принадлежал основателю сети ресторанов Юрию Белойвану, выставили на продажу почти за 50 миллионов рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные торгов.

В июне 2019 года Басманный суд Москвы отправил Белойвана в колонию общего режима на два года. Бизнесмен признан виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму 690 миллионов рублей.

Согласно данным торгов, продажа товарного знака и прием ценовых предложений продлятся до февраля 2026 года. Пока его стоимость составляет 49,3 миллиона рублей.

На торги выставлен еще один идентичный товарный знак стоимостью почти 1 миллион рублей.

По словам патентного поверенного, адвоката Владислава Рябова, такая разница в цене обусловлена тем, что в дешевом лоте слово "корчма" является неохраняемым элементом, то есть использование данного слова третьими лицами не влечет нарушение права на данный товарный знак.