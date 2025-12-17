https://ria.ru/20251217/znak-2062516997.html
Товарный знак "Корчма Тарас Бульба" выставили на продажу
Товарный знак "Корчма Тарас Бульба" выставили на продажу - РИА Новости, 17.12.2025
Товарный знак "Корчма Тарас Бульба" выставили на продажу
Товарный знак "Корчма Тарас Бульба", который ранее принадлежал основателю сети ресторанов Юрию Белойвану, выставили на продажу почти за 50 миллионов рублей,... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T01:51:00+03:00
2025-12-17T01:51:00+03:00
2025-12-17T01:51:00+03:00
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20251214/borodina-2061916124.html
https://ria.ru/20251205/babkina-2059932198.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Товарный знак "Корчма Тарас Бульба" выставили на продажу
Товарный знак "Корчма Тарас Бульба" выставили на продажу за 50 миллионов рублей
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Товарный знак "Корчма Тарас Бульба", который ранее принадлежал основателю сети ресторанов Юрию Белойвану, выставили на продажу почти за 50 миллионов рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные торгов.
В июне 2019 года Басманный суд Москвы
отправил Белойвана в колонию общего режима на два года. Бизнесмен признан виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму 690 миллионов рублей.
Согласно данным торгов, продажа товарного знака и прием ценовых предложений продлятся до февраля 2026 года. Пока его стоимость составляет 49,3 миллиона рублей.
На торги выставлен еще один идентичный товарный знак стоимостью почти 1 миллион рублей.
По словам патентного поверенного, адвоката Владислава Рябова, такая разница в цене обусловлена тем, что в дешевом лоте слово "корчма" является неохраняемым элементом, то есть использование данного слова третьими лицами не влечет нарушение права на данный товарный знак.
"В товарном знаке, выставленном почти за 50 миллионов рублей, слово "корчма" является уже охраняемым и доминирующим элементом. В этой связи правообладатель такого товарного знака уже будет вправе предъявить претензии тем лицам, которые используют данное слово, по реализации аналогичных товаров и услуг", - рассказал РИА Новости Рябов.