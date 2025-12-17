Рейтинг@Mail.ru
Жительницы Красноармейска рассказали, как встречали российских солдат - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:21 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/zhitelnitsy-2062540657.html
Жительницы Красноармейска рассказали, как встречали российских солдат
Жительницы Красноармейска рассказали, как встречали российских солдат - РИА Новости, 17.12.2025
Жительницы Красноармейска рассказали, как встречали российских солдат
Александр Харченко. Жительницы Красноармейска рассказали корреспонденту РИА Новости о том, как они встречали и угощали домашней едой российских солдат. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T08:21:00+03:00
2025-12-17T08:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
россия
донецкая народная республика
валерий герасимов
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061736216_0:201:3284:2048_1920x0_80_0_0_b8605ba830cf0c7d2ff55c4f152a7c44.jpg
https://ria.ru/20251125/krasnoarmeysk-2057405726.html
https://ria.ru/20251212/zhitelnitsa-2061579712.html
красноармейск
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061736216_553:0:3284:2048_1920x0_80_0_0_073d7cd4e9cd94751de62df5e2a47946.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноармейск, россия, донецкая народная республика, валерий герасимов, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Россия, Донецкая Народная Республика, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Жительницы Красноармейска рассказали, как встречали российских солдат

Жительницы Красноармейска угощали российских солдат домашней едой

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие группировки войск "Центр" в Красноармейске в ДНР.
Военнослужащие группировки войск Центр в Красноармейске в ДНР. - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие группировки войск "Центр" в Красноармейске в ДНР.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОАРМЕЙСК, 17 дек - РИА Новости. Александр Харченко. Жительницы Красноармейска рассказали корреспонденту РИА Новости о том, как они встречали и угощали домашней едой российских солдат.
"Ой, меня трясло, я плакала. Я так рада была, что пришел Сережа с Никитой (российские солдаты, которые первыми освободили дом местной жительницы - ред.) Мы готовы были все отдать им. И конфетки, и то, и се. Что было, мы все им давали, варили, готовили", - призналась женщина.
Военнослужащие продолжают оказывать помощь мирным жителям освобожденных районов Красноармейска - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Минобороны показало, как мирные жители встречают ВС России в Красноармейске
25 ноября, 14:05
По словам местной жительницы, в Красноармейске остались те, кто ждал прихода российской армии. Поэтому оставшиеся люди делились с российскими солдатами едой, водой и топливом. Местные жительницы Валентина и Наталья готовили российским солдатам горячую пищу в знак признательности за освобождение. Наталья также ждет своего сына, который участвует в освобождении города.
"А мой сын воюет. Идёт сюда... Он из Туапсе. Сначала был в Бахмуте (Артемовске - ред.), потом в Часовом Яре, потом в Горловке. А теперь идет сюда" - сказала Наталья.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 1 декабря доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Красноармейска в ДНР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 1 декабря, что главе государства также доложили о взятии южной части города Димитров.
Красноармейск и Димитров составляют одну городскую агломерацию и являются важнейшим транспортным узлом ВСУ в Донбассе. Освобождение этого района позволит выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области, чтобы позже перейти к активному продвижению по всей линии соприкосновения.
Освобожденный Красноармейск в ДНР - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Жительница ДНР рассказала, как перелезла через три танковых рва
12 декабря, 09:19
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскРоссияДонецкая Народная РеспубликаВалерий ГерасимовВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала