https://ria.ru/20251217/zhitelnitsy-2062540657.html
Жительницы Красноармейска рассказали, как встречали российских солдат
Жительницы Красноармейска рассказали, как встречали российских солдат - РИА Новости, 17.12.2025
Жительницы Красноармейска рассказали, как встречали российских солдат
Александр Харченко. Жительницы Красноармейска рассказали корреспонденту РИА Новости о том, как они встречали и угощали домашней едой российских солдат. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T08:21:00+03:00
2025-12-17T08:21:00+03:00
2025-12-17T08:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
россия
донецкая народная республика
валерий герасимов
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061736216_0:201:3284:2048_1920x0_80_0_0_b8605ba830cf0c7d2ff55c4f152a7c44.jpg
https://ria.ru/20251125/krasnoarmeysk-2057405726.html
https://ria.ru/20251212/zhitelnitsa-2061579712.html
красноармейск
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061736216_553:0:3284:2048_1920x0_80_0_0_073d7cd4e9cd94751de62df5e2a47946.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноармейск, россия, донецкая народная республика, валерий герасимов, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Россия, Донецкая Народная Республика, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Жительницы Красноармейска рассказали, как встречали российских солдат
Жительницы Красноармейска угощали российских солдат домашней едой
КРАСНОАРМЕЙСК, 17 дек - РИА Новости. Александр Харченко. Жительницы Красноармейска рассказали корреспонденту РИА Новости о том, как они встречали и угощали домашней едой российских солдат.
"Ой, меня трясло, я плакала. Я так рада была, что пришел Сережа с Никитой (российские солдаты, которые первыми освободили дом местной жительницы - ред.) Мы готовы были все отдать им. И конфетки, и то, и се. Что было, мы все им давали, варили, готовили", - призналась женщина.
По словам местной жительницы, в Красноармейске
остались те, кто ждал прихода российской армии. Поэтому оставшиеся люди делились с российскими солдатами едой, водой и топливом. Местные жительницы Валентина и Наталья готовили российским солдатам горячую пищу в знак признательности за освобождение. Наталья также ждет своего сына, который участвует в освобождении города.
"А мой сын воюет. Идёт сюда... Он из Туапсе. Сначала был в Бахмуте (Артемовске - ред.), потом в Часовом Яре, потом в Горловке. А теперь идет сюда" - сказала Наталья.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 1 декабря доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Красноармейска в ДНР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 1 декабря, что главе государства также доложили о взятии южной части города Димитров.
Красноармейск и Димитров составляют одну городскую агломерацию и являются важнейшим транспортным узлом ВСУ в Донбассе. Освобождение этого района позволит выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области, чтобы позже перейти к активному продвижению по всей линии соприкосновения.