Жительницы Красноармейска рассказали, как встречали российских солдат

КРАСНОАРМЕЙСК, 17 дек - РИА Новости. Александр Харченко. Жительницы Красноармейска рассказали корреспонденту РИА Новости о том, как они встречали и угощали домашней едой российских солдат.

"Ой, меня трясло, я плакала. Я так рада была, что пришел Сережа с Никитой (российские солдаты, которые первыми освободили дом местной жительницы - ред.) Мы готовы были все отдать им. И конфетки, и то, и се. Что было, мы все им давали, варили, готовили", - призналась женщина.

По словам местной жительницы, в Красноармейске остались те, кто ждал прихода российской армии. Поэтому оставшиеся люди делились с российскими солдатами едой, водой и топливом. Местные жительницы Валентина и Наталья готовили российским солдатам горячую пищу в знак признательности за освобождение. Наталья также ждет своего сына, который участвует в освобождении города.

"А мой сын воюет. Идёт сюда... Он из Туапсе. Сначала был в Бахмуте (Артемовске - ред.), потом в Часовом Яре, потом в Горловке. А теперь идет сюда" - сказала Наталья.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 1 декабря доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Красноармейска в ДНР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 1 декабря, что главе государства также доложили о взятии южной части города Димитров.