Вблизи Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3 - РИА Новости, 17.12.2025
05:52 17.12.2025
Вблизи Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3
Вблизи Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3
Вблизи Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3

РИА Новости: Вблизи южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3

Остров Шикотан Сахалинской области
Остров Шикотан Сахалинской области. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано в среду в Тихом океане у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясения магнитудой 5,3 произошло в 12.44 (4.44 мск) 17 декабря. Его эпицентр располагался в 155 километрах восточнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг – на глубине 13 километров", - рассказала собеседница агентства.
По ее информации, подземный толчок могли ощутить на Шикотане силой до 3 баллов. Тревога цунами не объявлялась.
У Камчатки произошло землетрясение
У Камчатки произошло землетрясение
15 декабря, 23:05
 
ШикотанТихий океанЕлена СеменоваЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
