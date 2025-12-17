https://ria.ru/20251217/zemletryasenie-2062529866.html
Вблизи Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано в среду в Тихом океане у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск"... РИА Новости, 17.12.2025
