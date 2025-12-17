Вблизи Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано в среду в Тихом океане у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

По ее информации, подземный толчок могли ощутить на Шикотане силой до 3 баллов. Тревога цунами не объявлялась.