Рейтинг@Mail.ru
"Кошмарный сценарий". Выходка Зеленского вызвала переполох в США - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:58 17.12.2025 (обновлено: 16:12 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/zelenskiy-2062579920.html
"Кошмарный сценарий". Выходка Зеленского вызвала переполох в США
"Кошмарный сценарий". Выходка Зеленского вызвала переполох в США - РИА Новости, 17.12.2025
"Кошмарный сценарий". Выходка Зеленского вызвала переполох в США
План Владимира Зеленского добиться военного участия США в гарантиях безопасности для Украины обернется кошмаром для Америки и самих украинцев, пишет The... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T11:58:00+03:00
2025-12-17T16:12:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
фридрих мерц
владимир зеленский
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062300061_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a32061879329120b6871e4f57351bf6e.jpg
https://ria.ru/20251217/rossiya-2062561083.html
https://ria.ru/20251217/nyt-2062548439.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062300061_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0aae6339f32aa86a11b994a3c4ae2a04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, фридрих мерц, владимир зеленский, нато, евросоюз, мирный план сша по украине, дональд трамп
В мире, Украина, США, Россия, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз, Мирный план США по Украине, Дональд Трамп
"Кошмарный сценарий". Выходка Зеленского вызвала переполох в США

TAC: план Зеленского по гарантиям безопасности будет кошмаром для США

© AP Photo / Maryam MajdВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Maryam Majd
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. План Владимира Зеленского добиться военного участия США в гарантиях безопасности для Украины обернется кошмаром для Америки и самих украинцев, пишет The American Conservative.
«
"Зеленский явно хочет впутать Соединенные Штаты в военный альянс, который не служит их собственным интересам. Он не только обернется кошмарным сценарием для США, но и сами действия Зеленского окажутся плохими новостями для украинцев", — говорится в публикации.
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
"Война окончена". В США выступили со срочным заявлением из-за России
Вчера, 10:35
Обозреватель также считает, что Зеленский и европейцы хотят сорвать мирный процесс, предлагая России условия, на которые она не согласится.
В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны ЕС и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, схожих с пятой статьей устава НАТО. Как сообщил порталу Axios на условиях анонимности американский чиновник, президент США Дональд Трамп полагает, что сможет убедить Россию согласиться на такие условия.
В сентябре Владимир Путин заявил, что Россию совершенно не устраивает вступление Украины в Североатлантический альянс.
В МИД России неоднократно заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.
Флаги НАТО и государств-участников перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
СМИ раскрыли новый план Запада против России
Вчера, 09:35
 
В миреУкраинаСШАРоссияФридрих МерцВладимир ЗеленскийНАТОЕвросоюзМирный план США по УкраинеДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала