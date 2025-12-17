МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. План Владимира Зеленского добиться военного участия США в гарантиях безопасности для Украины обернется кошмаром для Америки и самих украинцев, пишет The American Conservative.
"Зеленский явно хочет впутать Соединенные Штаты в военный альянс, который не служит их собственным интересам. Он не только обернется кошмарным сценарием для США, но и сами действия Зеленского окажутся плохими новостями для украинцев", — говорится в публикации.
В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны ЕС и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, схожих с пятой статьей устава НАТО. Как сообщил порталу Axios на условиях анонимности американский чиновник, президент США Дональд Трамп полагает, что сможет убедить Россию согласиться на такие условия.
В сентябре Владимир Путин заявил, что Россию совершенно не устраивает вступление Украины в Североатлантический альянс.
В МИД России неоднократно заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.
