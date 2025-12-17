Песков ответил на вопрос, действительно ли Зеленский хочет мира

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В Кремле ответили на вопрос, действительно ли Владимир Зеленский "хочет мира".
Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин хочет мира. По его мнению, и Владимир Зеленский "хочет мира", особенно сейчас.
"Это все выяснится после того, как мы посмотрим на те документы, которые родились в результате обсуждений американцев с европейцами, с украинцами", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, действительно ли Зеленский "хочет мира".
"Сейчас я бы не стал делать какие-то прогнозы и давать какие-то оценки", - добавил он.
В минувшее воскресенье в Берлине состоялись переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов. В понедельник прошел второй раунд переговоров по мирному урегулированию на Украине.