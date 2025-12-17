Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос, действительно ли Зеленский хочет мира
12:37 17.12.2025 (обновлено: 12:53 17.12.2025)
Песков ответил на вопрос, действительно ли Зеленский хочет мира
Песков ответил на вопрос, действительно ли Зеленский хочет мира
В Кремле ответили на вопрос, действительно ли Владимир Зеленский "хочет мира". РИА Новости, 17.12.2025
Песков ответил на вопрос, действительно ли Зеленский хочет мира

Песков ответил на вопрос, действительно ли Владимир Зеленский хочет мира

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В Кремле ответили на вопрос, действительно ли Владимир Зеленский "хочет мира".
Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин хочет мира. По его мнению, и Владимир Зеленский "хочет мира", особенно сейчас.
"Это все выяснится после того, как мы посмотрим на те документы, которые родились в результате обсуждений американцев с европейцами, с украинцами", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, действительно ли Зеленский "хочет мира".
"Сейчас я бы не стал делать какие-то прогнозы и давать какие-то оценки", - добавил он.
В минувшее воскресенье в Берлине состоялись переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов. В понедельник прошел второй раунд переговоров по мирному урегулированию на Украине.
